Futuro Mbappé e clamoroso addio a gennaio. Arriva l’annuncio che spiazza tutti e che sottintende plurime difficoltà in casa parigina.

Il club francese è in questi anni stato presa di mira da molti tifosi avversari, non solo d’oltralpe. Questo alla luce di un modus operandi ormai ben consolidato nel mondo calcistico e che ha reso il PSG una delle tante società antipatiche per un determinato aspetto. Quello cioè di essere in grado di stracciare le dirette avversarie attraverso una ricchissima proprietà, abile nell’assecondare le richieste degli allenatori e a consegnare lui quelle che sono le pedine richieste, considerate fondamentali e funzionali per provare a raggiungere mete ancora più nobili.

In realtà, nel calcio come nella vita, abbiamo sovente assistito a storie che ci restituiscono la consapevolezza del fatto che i soldi non sono in grado di comprare tutto, nemmeno le gioie e le soddisfazioni sportive. Al netto dei diversi trionfi in campionati di Ligue 1, intervallati da parentesi ben dolorose e inattese in cui abbiano alzato lo scudetto squadre come il Lille, il PSG non è mai riuscito a centrare il grande goal del ricchissimo Al-Khelaifi, da anni desideroso di vedere Mbappé e colleghi alzare la Champions League. Ci erano andati vicini qualche anno fa, in quella finale vinta dal Bayern Monaco e rappresentante il momento continentale più elevato del club di Parigi.

Addio Mbappé e risposta a sorpresa: ecco cosa sta succedendo al PSG

A tale situazione si aggiungano poi le tante voci che hanno distratto non poco nel recente passato e legate alla posizione di Kylian Mbappé, vicinissimo la scorsa estate nell’approdare al Real Madrid, come emerso chiaramente da alcune dichiarazioni e comportamenti di personaggi vicinissimi al super talento ex Monaco. Basti pensare alla stessa “denuncia” del connazionale Benzema che con diverse stories Instagram con richiami a Tupac e a al tradimento, aveva fatto capire come si fosse sentito preso in giro da Kylian, al quale aveva strappato la promessa di vederlo nello stesso spogliatoio a partire da quest’anno.

Non sembrerebbe però essere bastato il ricco contratto firmato dall’attaccante per lenire totalmente i vecchi dissapori nato con il PSG, alla luce di un rapporto non nobilissimo con i compagni di squadra e un anelito mai svanito al voler approdare in uno dei migliori club al mondo, punto di approdo per la carriera di qualsiasi altro calciatore insieme a poche altre mete. In particolar modo, come raccontato nei precedenti giorni dall’autorevole Le Parisien, Kylian potrebbe lasciare il PSG già a gennaio.

In realtà, su tale fronte, si è espresso il dirigente Campos, a detta di alcuni in rapporti non felicissimi con la proprietà e anche lui rasentante l’idea di cambiare aria prossimamente. Queste le parole circa la situazione Mbappé e una possibile sortita del giocatore già a inizio 2023. “Mbappé non ha mai detto a me o al presidente Nasser Al-Khelaïfi di voler lasciare Parigi a gennaio. Se sia felice va chiesto a lui, io posso solo dire che lo vedo lavorare come un grande professionista”.

Parole criptiche e solo in parte rassicuranti e che confermano, come già detto, che i soldi aiutano sicuramente e risolvere tanti problemi ma che al contempo non siano l’unica chiave per la felicità e il successo.