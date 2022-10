Sarri al veleno: il Napoli non è mai esistito, quella frase che fa infuriare gli azzurri

Maurizio Sarri è tornato a parlare del grande inizio di stagione della sua Lazio, non risparmiando però frasi al veleno per la sua ex squadra, il Napoli: quella frecciata non è per nulla piaciuta ai tifosi partenopei.

La Lazio è senza dubbio tra le migliori squadre del campionato fino a questo momento: la Champions resta l’obiettivo primario da centrare per crescere ancora.

Non poteva forse iniziare meglio la seconda stagione di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Grazie a un calciomercato non scenografico ma sicuramente funzionale, la squadra biancoceleste è attualmente al terzo posto in classifica e sembra avere tutte le carte in regola per lottare per un piazzamento in Champions League.

Inoltre gli ultimi risultati l’hanno fatta anche entrare nella storia: la Lazio infatti è la prima squadra in Serie A a infilare tre 4-0 di fila. Grande merito va senza ombra di dubbio proprio all’allenatore toscano, capace sempre di più di inculcare nei propri giocatori la sua filosofia di calcio. Sono molti ad essere migliorati, ma ce n’è uno a cui Sarri ha fatto fare il definitivo salto di qualità: Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo, già autore di 3 gol e 7 assist, è diventato ancora più decisivo di quanto già lo fosse in passato. I tifosi sono entusiasti e sempre più convinti che la propria squadra possa rendersi protagonista di una grande stagione. A proposito di ciò è intervenuto proprio Sarri, che ha voluto ringraziarli per il supporto non perdendo l’occasione di mandare una frecciatina ai napoletani: ecco cosa ha detto.

Quei discorsi sulla civiltà non piacciono proprio: ecco la risposta dei partenopei

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha affermato: “I laziali vengono in massa in trasferta, in casa facciamo 45 mila spettatori. Stanno rispondendo alla grande. Il popolo laziale è un grande popolo, la civiltà con cui ti parlano non l’ho vista da nessuna parte. Ho sempre detto di trovarmi bene. Qui mi è tornata la voglia di allenare. La Lazio ti entra dentro. All’estero viene descritto qualcosa di diverso. Sono io a ringraziare i tifosi, non il contrario” .

Parole che hanno fatto infuriare i suoi ex tifosi, quelli del Napoli, che rivendicano ai tempi di aver amato Sarri come se fosse uno di loro. Il passaggio alla Juventus non gli è però mai stato perdonato: da quel momento il rapporto non è mai più stato lo stesso. Adesso il tecnico sta scrivendo una nuova pagina della sua storia con la Lazio, ma è chiaro a tutti come quegli anni alla guida dei partenopei non potranno essere più replicabili.

Il Napoli mai come allora è andato vicino a riportare lo scudetto a casa dai tempi di Maradona. Adesso però con Spalletti sembra tutto possibile: se ciò accadesse Sarri verrebbe definitivamente dimenticato.