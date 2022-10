Nuovissimi bonus spesa: risparmi tanti soldi al supermercato, ok ufficiale

Oggi si parla tanto della stangata sulle bollette ed effettivamente un aumento del 60% sulle bollette di luce e gas non si era mai visto.

Ma l’aumento forte per gli italiani è a 360° e anche fare la spesa al supermercato diventa difficilissimo per le famiglie.

Ormai si parla apertamente di emergenza sociale perché sono tante le famiglie italiane che non riescono a pagare le bollette e che non riescono più neanche a fare la spesa al supermercato.

Emergenza sociale e buoni spesa

Proprio per questo i nuovissimi bonus spesa messi a disposizione dal governo possono essere un aiuto molto forte per le famiglie italiane.

Prima dell’arrivo di questa bruttissima situazione economica tante famiglie italiane quasi non avevano mai messo piede in un discount. Ma le associazioni a tutela dei consumatori stanno sottolineando come le abitudini degli italiani siano cambiate radicalmente. Infatti oggi tantissime famiglie praticamente fanno la spesa solo al discount eppure anche così non riescono a risparmiare. I bonus spesa messi a disposizione dal governo sono un’occasione veramente concreta di risparmio delle famiglie e vediamo come fruirne. Innanzitutto bisogna sottolineare come c’è grande apprensione per il taglio del reddito di cittadinanza.

Famiglie in difficoltà e nuovi aiuti

Infatti l’eliminazione del reddito di cittadinanza può mettere in difficoltà proprio tutte quelle famiglie più fragili. Ma ciò non toglie che sono sempre disponibili i buoni spesa. I buoni spesa infatti sono erogati dal governo centrale ai vari comuni e poi ogni comune li distribuisce alle famiglie più in difficoltà. Per poter richiedere il bonus spesa è sempre necessario l’ISEE. Infatti i bonus spesa vengono erogati proprio in base all’ISEE, ma la cosa più importante da capire sui bonus spesa è che ogni comune fissa un tetto ISEE assolutamente proprio. Molti comuni oltre al tetto ISEE chiedono anche un determinato numero di figli. Quindi per poter beneficiare dei bonus spesa è sempre molto importante guardare al bando del proprio comune.

Ci sono anche i bonus aggiuntivi

Ma i comuni molto spesso oltre al bonus spesa erogano anche degli aiuti per i figli a carico e quindi anche da questo punto di vista è sempre importante verificare. Tra l’altro in molti comuni sono ancora disponibili bonus per la scuola. Ma la tensione sociale è sempre più alta e se non si varano misure più forti i disordini potrebbero aumentare con gli ulteriori rincari. Il Governo si troverà a dover gestire un’emergenza forse senza precedenti e non è detto che avrà i mezzi per fare le scelte giuste.