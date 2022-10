Assegno unico: ai nuovi aumenti di Draghi si sommano quelli della Meloni, tanti soldi

L’assegno unico universale è attualmente l’unico sostegno per le famiglie che abbiano i figli a carico.

Questo sostegno ha debuttato proprio nel 2022 e sono proprio le famiglie con i figli a carico a poterlo percepire.

L’assegno unico universale eroga una cifra fissa in base al numero dei figli e in base all’isee. Proprio chi ha l’ISEE più basso percepirà le cifre più alte ma il governo Draghi per l’anno prossimo aveva disposto un aumento dell’8%.

Aumento Draghi ed aumento Meloni

Un aumento dell’8% è più che comprensibile perché si tratta sostanzialmente di aumentare l’assegno unico universale in proporzione all’inflazione.

Ma Giorgia Meloni ha pensato di fare qualcosa di più. Infatti l’assegno unico universale dall’anno prossimo aumenta proprio del 50% e quindi sulla fascia più elevata le famiglie passeranno da 175€ ogni mese per ogni figlio a €300 per ogni mese e per ogni figlio. Quindi una famiglia con due figli potrà prendere €600 al mese regolarmente. Ma per quanto riguarda l’assegno unico ci sono degli aumenti già disponibili e che è importante richiedere. Innanzitutto se al momento della domanda dell’assegno unico universale un solo genitore lavorava mentre l’altro no, non si è potuta avere la maggiorazione di €30 per ogni figlio che scatta quando tutti e due lavorano.

Aumenti per i due genitori che lavorano e per la mamma minorenne

Poi se ad un certo punto il secondo genitore inizia a lavorare, la maggiorazione dei 30 euro si può sempre richiedere. Questa è una cosa che molti non sanno e quindi anche quando il secondo genitore inizia a lavorare non presentano il nuovo ISEE aggiornato e quindi non hanno la maggiorazione di €30 al mese per ogni figlio. Ma una maggiorazione molto particolare che è anche poco conosciuta è la maggiorazione di €20 per ogni mese per ogni figlio quando la madre sia minorenne. Quindi proprio quando c’è la mamma minorenne si può avere questo ulteriore aumento di €20 che è sempre importante da chiedere.

Il problema dello stato sociale

Ma l’assegno unico oggi appare davvero troppo basso a causa della drammatica situazione delle famiglie. C’è chi parla di ulteriori potenziamenti e chi parla di bonus aggiuntivi ma la verità è che la recessione nel nostro paese farà dei danni colossali e la mancanza di uno stato sociale veramente forte è tragica per le famiglie.