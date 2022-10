30enne a piedi sul raccordo:«Aiuto, i draghi mi inseguono». Muore investito

Una Smart è riuscita a evitare per pochissimo di travolgerlo, ma poi è arrivata un’altra macchina che invece lo ha investito

Tragico incidente questa notte, verso le ore 2:41 sul Grande Raccordo Anulare, a Roma. Da quanto riporta Repubblica, un giovane di 30 anni è rimasto ucciso, investito da un’auto al km 34 della carreggiata interna del raccordo. Sull’incidente, ci sono diversi punti su cui far luce.

«Aiuto, i draghi mi stanno inseguendo». Il giovane, italiano, è stato investito da un’auto mentre camminava a piedi di notte, sul Grande raccordo anulare. Prima dell’incidente che gli è costato la vita, pare che il 30enne fosse entrato in un bar totalmente impanicato, mentre la sua ragazza era rimasta in auto, ad attenderlo.

L’incidente e il decesso

Il giovane, che aveva alcuni precedenti per droga, è appunto entrato nel suddetto bar, mostrandosi molto esagitato, forse perché avrebbe assunto stupefacenti, e in seguito ha preso e si è allontanato dal bar, come riporta Il Messaggero. La polizia ha interrogato a lungo la fidanzata del 30enne, che lo stava aspettando fuori dal locale, ma che non lo ha più visto rientrare.

Il dramma è occorso nella notte tra domenica e lunedì, non lontano dallo svincolo della Prenestina. In seguito, il ragazzo ha camminato a piedi lungo il Grande raccordo anulare, e dapprima è stato evitato da una Smart, che per pochissimo non lo ha travolto, poi, però, una Dacia è sopraggiunta e lo ha preso in pieno.

L’uomo è riuscito anche a rialzarsi dopo il forte impatto, però poi è stramazzato al suolo alcuni metri dopo, e non si è mai più ripreso. Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori che nonostante i tentativi non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, tant’è che l’uomo è deceduto a causa di tutta una serie di emorragie interne.

L’investitore, alla guida della Dacia, è rimasto sconvolto dall’accaduto, e si è subito stoppato per soccorrere il 30enne. Ci sono diversi punti da chiarire in merito a questo incidente, tra cui, come mai il giovane stava camminando sul Grande Raccordo Anulare?

Cruciali saranno i filmati delle videocamere di sicurezza installate sul raccordo, sempre se sono riuscite a riprendere la dinamica dell’incidente. In loco anche Anas e polizia stradale.