Allerta alimentare: fontina dop richiamata, rischio Escherichia coli

Ancora un richiamo alimentare, dopo i richiami di altri prodotti per possibile presenza listeria e per botulino.

Ennesimo richiamo alimentare. Questa volta a essere ritirata è la Fontina Dop di Pascoli Italiani, e la ragione che ha indotto al ritiro di questo prodotto è «possibile presenza di Escherichia Coli, produttori di shiga tossina».

Il Ministero della Salute, sulla sua piattaforma, ha pubblicato il suddetto richiamo, il cui numero di lotto è quello che segue: C252105286. Il prodotto in questione scadrà il prossimo 11 novembre 2022, e il motivo del ritiro è per rischio microbiologico.

Le raccomandazioni del Ministero della Salute

Nell’informativa, il Ministero ha consigliato «di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso». Esistono dei ceppi di Escherichia coli che producono tossine altamente rischiose per il corpo umano e quindi per la sua salute, capaci di provocare una forma molto grave di diarrea emorragica.

Altre possibili complicazioni dovute a questo batterio, e che però si manifestano maggiormente nei bambini, sono insufficienza grave renale, anemia, piastrinopenia.

Nei giorni precedenti, ci sono stati altri richiami alimentari, non per Escherichia Coli, ma per sospetta presenza di listeria, come nel caso di würstel, tramezzini al salmone, gorgonzola e ricotta. C’è stato anche un richiamo alimentare per possibile presenza di botulino nel pesto al finocchietto, altro grosso pericolo che può anche portare al decesso per soffocamento.

Escherichia Coli: che tipo di batterio è e come agisce

L’Escherichia Coli è un batterio, che fa parte del normale microbiota intestinale dell’essere umano e di altri animali che hanno sangue caldo. In realtà, la maggior parte dei ceppi di questo batterio, Escherichia Coli, sono innocui, ma ve ne sono alcuni che invece sono fattore di malattie dell’intestino di vario grado di gravità, che quindi possono insorgere attraverso dolori all’addone, vomito, diarrea mista a sangue. Oppure, nei casi più gravi, infezioni alle vie urinarie, setticemia, meningite, ecc.

L’infezione da Escherichia Coli, generalmente, è causata da acqua o cibo contaminati, e in particolari da alimenti quali verdura, frutta, latte non pastorizzato, carne non cotta. Per neutralizzare questo batterio, bisogna cuocere perfettamente i cibi e così distruggerlo.