Dramma sul lavoro, crolla il tetto: Giovanni precipita e muore a 41 anni

L’incidente si era verificato venerdì scorso, 14 ottobre, nella sede della Società Telefonica Lombarda a Brescia. Ecco che cosa è successo

Giovanni Salamone, 41 anni, è rimasto vittima di un tragico infortunio sul lavoro occorso lo scorso venerdì, 14 ottobre, nella sede della Società Telefonica Lombarda a Brescia. L’uomo aveva 41 anni, era originario della Sicilia, e da diverso tempo si era stabilito a Gallarate (Varese).

Giovanni lascia la moglie e un bambino piccolo. Il 41enne, originario di Belmonte Mezzagno (Palermo), è deceduto nella clinica Poliambulanza di Brescia dopo essere rimasto in agonia per 48 ore. Purtroppo, le lesioni provocate dal tragico sinistro stradale erano talmente gravi che l’uomo non ce l’ha fatta.

Giovanni è precipitato nel vuoto da un’altezza di 9 metri. Era impegnato nel rimuovere delle coperture di amianto mentre era sul tetto della Società Telefonica Lombarda, quando per ragioni su cui si stanno svolgendo tutta una serie di accertamenti, il plexigas ha ceduto e l’uomo è caduto.

Una tremenda caduta, tant’è che le sue condizioni sono sembrate subito gravissime. Una volta sopraggiunti i soccorritori, lo hanno trasportato con urgenza in nosocomio, e l’uomo è finito in rianimazione. Dopo il ricovero, è morto nella notte tra il 15 e il 16 ottobre.

Sul caso è stata aperto un fascicolo, i tecnici Psal di Ats e polizia si stanno occupando di indagare sull’accaduto e svolgere tutti gli accertamenti del caso.