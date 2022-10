Auto con bimbo di 2 anni all’interno si “sfrena” e sbatte contro muro: grave il bimbo

Il piccolo è stato portato in nosocomio con l’eliambulanza, è grave. In loco, sono intervenuti i militari dell’Arma e il 118

Un bambino di due anni e mezzo è rimasto ferito in modo grave dopo un incidente occorso nel pomeriggio a Pofi (Frosinone). Da quanto si apprende, il bambino era dentro un’auto da pochissimo parcheggiata dalla madre.

L’auto, in seguito, si sarebbe “sfrenata”, e si sarebbe schiantata contro un muro. Il piccolino, che si trovava all’interno della macchina, è stato subito portato in ospedale, al Bambin Gesù, a Roma, con l’eliambulanza. Per fortuna, pare che non sia in pericolo di vita.

In loco, sono sopraggiunti i soccorritori del 118, i carabinieri, che stanno investigando su quanto occorso, eseguendo i vari rilievi del caso. Da quanto si apprende, la madre sarebbe scesa dall’auto, quando questa, per ragioni tutte da verificare, si sarebbe, per l’appunto “sfrenata”, per poi andare a finire contro un muro.

A quel punto, la donna, ha tentato di bloccare lei stessa l’auto, ma non ce l’ha fatta. È caduta al suolo e l’hanno medicata i soccorritori del 118, a causa di alcune lesioni che ha riportato. La donna non è in gravi condizioni, ha riportato lesioni leggere.

I carabinieri hanno sentito la donna, che piangendo, ha raccontato la dinamica dell’incidente. Ora bisognerà comprendere se l’incidente sia occorso a causa di un malfunzionamento dell’automobile oppure a un errore commesso dalla madre del bimbo, che però ha asserito di aver messo su il freno a mano prima di scendere dal veicolo.

Una seconda ipotesi, è che il piccolino, forse giocando, abbia involontariamente toccato e poi levato il freno a mano e a quel punto, l’auto si sarebbe mossa. Non ci sono certezze su questa vicenda, per cui bisognerà attendere gli esiti degli accertamenti.

Incidente in Friuli

Un altro incidente, con esito letale, è occorso nel pomeriggio di oggi, sull’A4, nei pressi di Portogruaro, direzione Trieste. Da quanto si è appreso finora, una macchina ha tamponato in modo violento un camion. I due mezzi stavano marciando su una corsia in cui c’erano rallentamenti. Dopo il sinistro, il tratto è stato bloccato tra San Stino e Portogruaro.