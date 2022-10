Annuncio clamoroso di Messi su Dybala e Di Maria Quello che ha detto il campionissimo del PSG ha dell’incredibile e ha suscitato non poco interesse tra le fila di Roma e Juventus.

I bianconeri hanno fin qui vissuto un momento di grande difficoltà, contraddistinto dalla reiterata serie di sconfitte o pareggi che ha impedito a Vllahovic e colleghi di seguire la scia del Napoli e delle altre big, vedendo così disilluse le alte aspettative generate dal calciomercato di Cherubini e colleghi nel corso dell’ultima estate. Il punto più basso sembrava essere stato toccato in quel di Monza ma in realtà il momento di non ritorno è fin qui quello avvenuto in Israele, contro un Maccabi Tel-Aviv divenuto fautore di quella che sarà la possibile eliminazione della Vecchia Signora dalla Champions League.

Tanti, comunque, gli alibi a disposizione di Massimiliano Allegri, al netto della consapevolezza di aver sbagliato tanto e di dover trovare la giusta formula per dare la scossa alla squadra e all’ambiente tutto, speranzoso di vedere dei risultati concreti già dopo questa fase di ritiro iniziata proprio dopo la sconfitta in Terrasanta e le parole di Agnelli.

Dybala e Di Maria “chiamati” da Messi: annuncio clamoroso sul Mondiale

Tornando all’annuncio di Messi, quest’ultimo ha però toccato anche il mondo Roma, certamente reduce da un iter europeo non meno deludente di quello bianconero ma vantante fin qui una posizione in campionato leggermente migliore. Non sono comunque mancate le difficoltà e le ostilità anche all’ombra del Colosseo, anche per una questione infortuni abbattutasi sia in casa Roma che in casa Juventus. Ad accomunare entrambe è stato proprio il recente e ripetuto stop di due degli uomini mercato maggiormente attesi e acclamati dalle piazze.

Il riferimento è ai due argentini, Paulo Dybala e Angel Di Maria, reduci da infortuni che rischiano in entrambi i casi di veder loro dare forfait in occasione del Mondiale in Qatar. Su tale aspetto si è però recentemente pronunciato un giocatore il cui punto di vista è tutt’altro che banale. Ci riferiamo a Lionel Messi, così espressosi ai microfoni di DIRECTVSports.

“Si, c’è preoccupazione per Dybala e Di Maria. Sarà un Mondiale differente dal momento che si giocherà in un periodo diverso rispetto al solito. Qualsiasi imprevisto può buttarti fuori ma giocare pensando agli infortuni diviene controproducente. La cosa migliore è lavorare normalmente e giocare come si è sempre fatto. Io credo che ci sarà tempo per recuperare entrambi”.

Aumenta l’attesa e la curiosità, data l’importanza dei due non solo nei rispettivi club ma anche in una Nazionale che proverà in tutti i modi a regalare proprio a Lionel un trofeo che ha tanto inseguito nel corso della sua gloriosa carriera e che adesso gli porrà l’ultimo binario per provare ad acciuffare un treno che non passerà più. Meglio farlo anche con passeggeri come Paulo e Angel.