Allegri svela un aneddoto incredibile su Vlahovic: i tifosi non potevano crederci

Dopo la vittoria nel derby contro il Torino Massimiliano Allegri ha raccontato un episodio che ha coinvolto il match winner Dusan Vlahovic: i tifosi della Juventus sono senza parole.

Nella stracittadina sono arrivati tre punti fondamentali che servono soprattutto per ridare morale a una squadra psicologicamente a pezzi dopo la sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa.

Poteva essere la partita dell’affondo definitivo verso le tenebre, e invece potrebbe rivelarsi quella della rinascita proprio come nel 2015. La Juventus vince il derby contro il Torino e lo fa di “corto muso”, proprio nello stile del suo allenatore Massimiliano Allegri. La crisi non è però chiaramente superata: i bianconeri sono quasi matematicamente eliminati dalla Champions e rimangono comunque molto attardati in campionato.

Nelle ultime sconfitte, in particolare quelle contro il Milan e il Maccabi Haifa, uno degli uomini principali finiti sul banco degli imputati è stato Dusan Vlahovic. Tra le accuse più frequenti quelle di sbagliare troppi tocchi e di non prendersi delle responsabilità che invece i tifosi si aspettano da lui. Il serbo ha però risposto da grande campione segnando un gol da attaccante vero che ha regalato i tre punti alla Juventus.

Al termine della partita Massimiliano Allegri ha espresso tutta la sua soddisfazione per una vittoria fondamentale per rilanciare le ambizioni della squadra. Tra i temi toccati, l’allenatore bianconero ha svelato anche un retroscena curioso proprio sul match winner: ecco cosa ha detto su di lui.

Il motivo della sostituzione è molto curioso: Allegri non nasconde nulla

Allo scoccare del 90esimo, nonostante la partita fosse ancora in bilico, Allegri ha deciso di sostituire proprio Vlahovic per far entrare al suo posto Paredes. Un cambio che ha lasciato tutti sorpresi vista la prestazione offerta dal serbo e la grande mano che stava dando a tutta squadra fino a quel momento. Il tecnico livornese però, una volta arrivato ai microfoni di DAZN, ha svelato come la sostituzione non fosse di natura tecnica ma “fisica”.

Allegri ha dichiarato: “Ha rischiato… di essere castrato, per questo l’ho sostituito. Al di là del gol ha fatto una bella gara a livello tecnico: ha 22 anni e può migliorare tanto”. Ovviamente l’allenatore bianconero si riferisce a un rinvio di Szczesny rimbalzato proprio sulle parti intime di Vlahovic che subito dopo è crollato a terra per il dolore.

Nonostante il problema non sembrasse così grave, Allegri ha comunque deciso di cambiarlo per non correre ulteriori rischi. Un episodio che ha fatto sorridere i tifosi, che adesso si aspettano però una Juventus vincente anche nelle prossime sfide.