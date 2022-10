Koulibaly, arriva la clamorosa rivelazione: il suo futuro era scritto

Kalidou Koulibaly torna a far parlare di sè a causa di una clamorosa rivelazione che lo riguarda: il suo futuro era già deciso da tempo.

Il difensore del Chelsea rientra al centro delle cronache sportive italiane per un incredibile retroscena che lo riguarda: il suo futuro era già stato scritto e si scatena l’ira dei tifosi.

Uno dei trasferimenti più rumorosi che l’estate di calciomercato ha consegnato alla Serie A è l’addio di Kalidou Koulibaly al Napoli in direzione Chelsea. Il difensore senegalese, colonna portante degli azzurri nel corso delle ultime stagioni, non avendo trovato il giusto accordo con il club per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, ha scelto di cambaire aria atterrando in quel di Londra sponda Blues.

L’avventura in Premier dell’ex capitano dei campani però, a differenza di quanto ci si potesse aspettare, non è iniziata nel migliore dei modi. Nonostante qualche ottima prestazione, le grandi difficoltà incontrate dalla squadra londinese ed il conseguente passaggio da Tuchel a Potter in panchina, hanno rallentato il processo di inserimento nella nuova realtà del difensore che spera ora di rifarsi presto.

L’addio al Napoli di Koulibaly aveva fatto parlare molto di sè per via delle tante cessioni che il Napoli ha fatto durante l’estate, il grande avvio degli azzurri ha però messo a tacere la gran parte di queste lamentele le quali però sembrano destinati a riaprirsi.

La richiesta reiterata di Koulibaly sorprende tutti: ecco perchè il futuro era già scritto

Il rapporto tra Koulibaly e la città di Napoli è andato via via intensificandosi nel corso degli anni. Il senegalese, che in un primo momento sembrava un oggetto misterioso, è diventato un leader tecnico ed emotivo dello spogliatoio azzurro e, dopo l’addio di Insigne, era destinato ad ereditare la fascia da capitano.

L’approdo al Chelsea ha però negato ai tifosi campani la possibilità di vedere uno dei suoi più forti idoli poter indossare quella fascia lasciando un vuoto quasi incolmabile, a peggiorare il tutto c’è ora l’indiscrezione riportata dal giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano: il retroscena incredibile lascia tutti di stucco.

“Da ben quattro anni chiedeva costantemente al patron Aurelio De Laurentiis e alla società azzurra di essere ceduto”, ha rivelato il giornalista del famoso quotidiano sportivo, stando al racconto, il motivo del mancato addio è proprio il presidente degli azzurri che ha sempre ripetuto al suo giocatore la stessa frase: “Pronto ad accontentarti, ma solo se arriverà l’offerta che soddisfi tutti”.

L’addio di Koulibaly era dunque qualcosa già nell’aria da tanto tempo ma il presidente De Laurentiis è riusito con caparbietà a rinviare per òungo tempo la separazione. Per i tifosi una forte delusione dato il forte legame tra loro e il difensore senegalese.