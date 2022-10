Verstappen, il secondo titolo apre al paragone: il confronto è incredibile

Il secondo titolo vinto da Max Verstappen ha aperto al paragone con il campione del recente passato: il confronto tra i due è incredibile.

La vittoria mondiale dell’olandese e della Red Bull dopo il gran premio di Suzuka ha aperto un sorprendente confronto: a sottolineare il paragone ci ha pensato un altro ex campione come Jenson Button.

A quattro gare dalla sua conclusione ufficiale, il mondiale di Formula 1 ha già incoronato il suo campione: Max Verstappen, per la seconda volta è consecutiva, è campione del Mondo. Il fenomeno olandese, dopo le controverse vicende di Suzuka, ha ottenuto la matematica certezza del suo secondo titolo iridato a soli 25 anni confermandosi una volta di più il futuro delle 4 ruote.

Dopo aver vinto sudando nel 2021 al termine di un estenuante testa a testa con Lewis Hamilton, il numero 1 di casa Red Bull ha avuto vita facile quest’anno, soprattutto nella seconda metà di stagione quando gli errori commessi dal muretto Ferrari hanno fortemente penalizzato Charles Leclerc, unico vero duellante con il classe 1997.

Per Verstappen e la sua scuderia, questo biennio potrebbe rappresentare l’inizio di un piccolo dominio in stile Mercedes, sebbene le pretendenti al titolo siano diverse e pronte a migliorarsi già dal 2023, e anche per questa ragione, all’ex campione del Mondo 2009 Jenson Button, il paragone tra Max ed un fenomeno del recente passato è parso evidente.

Jenson Button non ha dubbi: Verstappen ricorda il famoso pilota ex Ferrari

Quando si parla di Verstappen, addentrarsi in paragoni con il passato è sempre molto difficile. L’olandese, entrato prestissimo nella F1 e cresciuto esponenzialmente di anno in anno, sembra rappresentare quasi un unicum nel suo modo di stare in pista aldilà di eventuali polemiche o critiche che gli sono state mosse sin dai suoi primi passi in griglia.

Nonostante questa oggettiva difficoltà, come tipico nel mondo dello sport, sono diversi i tentativi di associare l’attuale pilota di punta della Red Bull a leggende più o meno passate come fatto anche da Jenson Button: l’ex campione iridato non ha dubbi, per lui Max somiglia enormemente a Sebastian Vettel.

Era il 2011 quando un allora 24enne Vettel, reduce da suo primo titolo Mondiale, vinse per la seconda volta il campionato chiudendo la contesa a Suzuka con 4 gare d’anticipo. Il paragone con l’aytuale numero 1 al mondo è presto fatto: età simile, stesso modo di replicare la prima vittoria iridata assoluta e persino stessa auto, insomma, uguali in tutto e per tutto.

Il tedesco e Verstappen sembrano però condividere solo questo dettaglio al momento, l’olandese per eplicare a pieno le gesta del collega tedesco dovrà vincere anche nel 2023 e nel 2024 per raggiungere i 4 titoli consecutivi dell’ex Ferrari, un’impresa di certo ardua ma che, per un campione come Max, non sembra poter essere impossibile.