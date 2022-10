Il presidente della Polonia in Italia: “Le mie idee sono quelle di Meloni”

Il presidente della Repubblica della Polonia è in visita in Italia. Dopo l’incontro con Mattarella ha rilasciato una intervista in cui elogia Giorgia Meloni con la quale si dice in forte sintonia sulle sue ideologie.

Si rafforza il rapporto tra Polonia e Italia in questa complicata fase politica internazionale. Questa mattina a Roma è giunto in visita il presidente polacco Andrzej Duda che è stato ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella insieme a Benedetto Della Vedova, sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale.

CHI E’ ANDREZEJ DUDA

Duda è Presidente della Repubblica della Polonia dal 2015 quando vince per la prima volta le elezioni, carica in cui è stato riconfermato nel luglio 2020. E’ conservatore e cattolico, esponente di Diritto e Giustizia (PiS), partito della destra nazional-conservatrice e tradizionalista, molto criticato per le riforme illiberali in tema di giustizia che sono state contestate anche in sede europea. Si dichiara orgogliosamente omotransfobico.

LA VISITA DEL PRESIDENTE

Durante l’incontro che si è concluso a pranzo, i due capi di stato hanno ribadito la collaborazione nel sostenere economicamente e politicamente l’Ucraina nell’invasione russa, l’Italia ha riconosciuto inoltre l’impegno della Polonia nell’accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra. Duda successivamente si è recato negli studi televisivi del Tg2 dove era atteso per una intervista che sarà trasmessa questa sera al telegiornale. Secondo le prime indiscrezioni sulle sue dichiarazioni, il presidente polacco ha riconosciuto in Giorgia Meloni la prossima premier che guiderà l’Italia.

STIMA PER MELONI

“Penso ci potrà essere una più forte collaborazione fra Italia e Polonia perché tutto quello che dice Giorgia Meloni è vicino alla mia visione, alla mia ottica, al mio modo di vedere” ha dichiarato Duda che poi ha parafrasato la famosa frase detta dalla leader di Fratelli d’Italia durante i suoi comizi lo scorso anno: “Sono Andrzej, sono uomo, sono cattolico… posso ripetere tutto quello che ha detto la signora Meloni“.

“Ultimamente ho visto molte dichiarazioni della Meloni, anche noi crediamo che il sistema dei valori sia importante. Ci accomuna la politica della famiglia, base delle prosperità“. Per il presidente quella di FdI “è una ideologia assai vicina alla mia. Anche noi siamo credenti e crediamo che il sistema valori cristiani è importante. Anche la nostra politica cerca di sostenere la famiglia con contributi mensili per chi ha figli perché questo è importante per il nostro Paese“. Duda ha poi denunciato le azioni di Vladimir Putin e della Russia definendole come “il nuovo imperialismo russo“.