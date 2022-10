Immobile e il record che nessuno si aspettava, supera un nome incredibile

Nel trascorso 2-2 casalingo contro gli austraci dello Sturm Graz l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile ha fatto registrare un nuovo record.

Nella gara valida per la quarta giornata di Europa League la Lazio di Maurizio Sarri non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro gli austriaci dello Sturm Graz.

Biancocelesti che dominano tutto il primo tempo collezionando azioni su azioni e sfiorando più volte il gol. Al 29′ la girata di Immobile è parata dal portiere degli ospiti, al 35′ è la traversa a fermare Pedrito.

Al 40′ però la grande percussione di palla di Luis Alberto per Zaccagni trova un fallo sull’ex Verona e un calcio di rigore per la squadra di casa. Dal dischetto si presenta il solito Immobile che fa 1-0 al 45′. Al primo minuto di recupero la Lazio rimane però in dieci uomini per una reazione di Lazzari già ammonito che costa il rosso all’ex Spal.

Lo Sturm Graz allora prende coraggio e all’11’ della ripresa trova il pareggio con un gran destro da fuori di William Boving, entrato dalla panchina proprio nella ripresa. La squadra di Sarri però non ci sta e riesce a tornare in vantaggio dopo lo splendido uno-due tra Pedro e Felipe Anderson con l’ex Barcellona e Chelsea che spara in porta segnando il gol del 2-1.

Al minuto 83′ Boving però riesce a trovare un altro gran gol con un sinistro da fuori area di rigore che fulmina Provedel, che non riesce ad evitare il definitivo pareggio della squadra ospite.

Un risultato amaro, che rimanda il discorso qualificazione alle ultime due giornate, visto che nel girone equilibratissimo con gli olandesi del Feyenoord e i danesi del Midtjylland (che hanno pareggiato 2-2 la loro gara) tutte le squadre sono appaiate a 5 punti in classifica.

L’uomo dei record

La nota positiva della serata riguarda l’ennesimo record in biancoceleste del centravanti laziale Ciro Immobile. Il gol che ha aperto le marcature è infatti stato il numero 21 in Europa con la maglia della Lazio, 16 dei quali in Europa League e 5 in Champions League.

Una marcatura speciale che permette ad Immobile di superare un certo Simone Inzaghi come miglior marcatore della storia del club nelle competizioni europee. L’attuale allenatore dell’Inter si è infatti fermato a quota 20, con 15 gol in Champions (di cui lo storico poker nella partita contro il Marsiglia della stagione 1999/2000) e 5 in Coppa Uefa.