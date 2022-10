Leao brilla ma il Milan è preoccupato: una big europea lo vuole a tutti i costi

Rafael Leao è il grande protagonista di questo inizio di stagione del Milan, ma i rossoneri sono sempre più preoccupati per il suo futuro: ecco l’ultima indiscrezione.

Anche grazie al portoghese la squadra di Stefano Pioli ha vinto, seppur faticando, la terza partita di fila in campionato contro l’Hellas Verona del nuovo allenatore Bocchetti.

Continua a tenere banco in casa Milan la questione relativa al futuro di Rafael Leao. L’attaccante rossonero è sempre di più il fulcro delle manovre offensive rossonere e anche nell’ultima partita di Serie A contro l’Hellas Verona è stato decisivo. Una sua giocata sulla sinistra ha infatti propiziato l’autogol di Miguel Veloso che ha regalato l’iniziale vantaggio alla squadra di Pioli.

Protagonista anche nell’azione dell’1-2 finale firmato da Tonali, Leao ha già collezionato 4 gol e 8 assist in questa stagione confermando una crescita costante. Il Milan vorrebbe tenerselo stretto a lungo ma la sua situazione contrattuale non è delle più felici. Infatti il portoghese è in scadenza del 2024 e le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di molte squadre a livello europeo, tutte pronte a offrirgli un ingaggio molto più ricco di quello percepito con i rossoneri.

I discorsi tra Maldini e il suo entourage vanno avanti da tempo, ma l’impressione è che la decisione finale arriverà prima del Mondiale. Nella trattativa balla anche il discorso relativo alla multa da pagare allo Sporting Lisbona, di cui il Milan pare avrebbe proposto di accollarsi la metà dei 20 milioni totali. Su Leao c’è però il pressing sempre più forte di una big inglese: ecco di chi si tratta.

La Premier League chiama, Leao aspetta: ecco cosa potrebbe essere decisivo nella sua scelta

In questo momento storico c’è una differenza abissale sia dal punto di vista tecnico che da quello economico tra Serie A e Premier League. Il campionato inglese raccoglie quasi tutti i migliori giocatori del mondo e Leao avrebbe tutte le carte in regole per farne parte. Su di lui, oltre alle solite Manchester City e Chelsea, c’è un’altra squadra che sembrerebbe fare molto sul serio: il Manchester United di Ten Hag.

I Red Devils hanno appena aperto un nuovo ciclo con l’allenatore olandese e avrebbero individuato in Leao il giocatore ideale su cui puntare per il futuro. Chiaramente non ci sarebbero problemi ad accordarsi sull’ingaggio, ma l’attaccante portoghese non è così convinto di lasciare i rossoneri. Ecco che allora molto se non tutto potrebbe dipendere dal cammino in Champions League della squadra di Pioli.

In caso di passaggio agli ottavi di finale e di nuovi introiti, Leao potrebbe alla fine decidere di rinnovare e continuare a crescere parallelamente con il club di via Aldo Rossi. In caso contrario, l’ipotesi addio sarebbe invece sempre più probabile.