Meteo OGGI martedì 18 ottobre | Stabile e soleggiato, continua l’Ottobrata bis

Le previsioni meteo di oggi, martedì 18 ottobre. Anticiclone africano attivo sul nostro Paese, condizioni di tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud. Siamo in piena Ottobrata bis.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte stabile, con cielo sereno o al massimo localmente nuvoloso. Per effetto dell’anticiclone africano, siamo in piena Ottobrata bis, con tanto sole e temperature miti da Nord a Sud. Da segnalare tuttavia la possibilità di nebbie estese al primo mattino e dopo il tramonto sulla Pianura Padana orientale e sulle coste adriatiche settentrionali. Dalla sera sono invece previsti alcuni annuvolamenti bassi e stratiformi, con possibili banchi di nebbia associati, su Toscana e sulle aree tirreniche centromeridionali.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo stabile su buona parte del Nord. Per effetto dell’anticiclone africano attivo sul nostro Paese, la maggior parte delle regioni saranno scaldate da tanto sole, con un cielo che si presenterà in gran parte sereno o al massimo poco nuvoloso. Si segnala tuttavia la possbilità di formazione di locali foschie o nebbie sulle zone pianeggianti, soprattutto quelle del Veneto, dell’Emilia, di Lombardia e di Piemonte.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, tempo stabile e ampio soleggiamento saranno garantiti dagli effetti dell’anticiclone africano. Si attendono tuttavia innocui addensamenti bassi sulla Sardegna orientale, così come la formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia sulle zone interne e le valli di Toscana, Umbria e Lazio sia durante le prime ore del mattino, che dopo il tramonto. Clima mite, con temperature un po’ più alte rispetto alla media del periodo.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il cielo sarà prevalentemente stabile, con tanto sole e caldo su buona parte delle regioni. Cielo limpido e terso, con possibilità di locali foschie dense già durante le ore notturne, al primo mattino e dopo il tramonto nelle aree più interne e in prossimità dei settori. Il vasto campo di alta pressione porterà temperature al di sopra della media stagionale. Tuttavia, si attendono comunque innocui addensamenti di nuvole sul Salento.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in calo u nord Veneto, Romagna, appennino toscano e campano, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Si registra invece un lieve aumento su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Lombardia e nord Piemonte. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, non si registrano variazioni significative.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli settentrionali su coste dell’alto Adriatico, sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sui settori ionici peninsulari. Si registrano invece deboli variabili o dai quadranti orientali sul resto della nostra penisola.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il mar di Liguria, lo Ionio e il medio-basso Adriatico. Poco mossi, invece, tutti i restanti bacini italiani.