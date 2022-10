Torna l’Ottobrata Bis: con Scipione l’Africano si registra l’ottobre più caldo. Nel corso del fine settimana, in Sardegna e in Sicilia si registreranno temperature di 33-34 gradi. Picchi oltre la media anche in altre città.

Con l’anticiclone africano ormai stabile sul nostro Paese, tornano il sole e il caldo in questo ottobre 2022. Un mese che non è mai stato così mite, e che garantisce stabilità atmosferica da Nord a Sud. Siamo alla seconda fase dell’Ottobrata, che aprirà le porte a un weekend ancora più caldo.

Al Sud, in particolare, sono attese temperature che andranno ben oltre la media stagionale, con punte di 33 e 34 gradi tra sabato e domenica previste in particolar modo su Sardegna e Sicilia.

Ottobrata bis: mai un ottobre così caldo

Secondo quanto spiegano gli esperti de IlMeteo.it, il nostro Paese è in balìa di “blocco atmosferico“, attivo già dalla giornata di ieri. Si tratterebbe, in buona sostanza, di un vasto campo anticiclonico, che risulta “bloccato” ed è dunque costretto a stazionare in un’ampia zona per molto tempo. Gli effetti principali di un simile “blocco atmosferico” sono quelli di garantire protezioni sia da una qualsiasi perturbazione atlantica, che da eventuali irruzioni fredde provenienti dal Polo Nord.

Si tratta dunque di fase di assoluta stabilità atmosferica, che potrebbe durare per tutto il fine settimana. Dalla prossima settimana, infatti, potrebbero giungere verso il nostro Paese correnti più fredde e instabili, che scendendo dall’Atlantico potrebbero farsi strada provocando un lieve calo termico e portando qualche precipitazione, soprattutto sulle regioni settentrionali.

Ad ogni modo, siamo davanti a quella che gli esperti definiscono “Ottobrata bis“, pronta a raggiungere la sua “massima potenza” già nella giornata di venerdì. Si attendono per il fine settimana temperature che raggiungeranno i 34 gradi in Sardegna e i 33 in Sicilia. Una rimonta, questa, provocata dagli effetti dell’Anticiclone subtropicale, denominato Scipione l’Africano.

Si tratta, tuttavia, di una situazione piuttosto anomala. Un caldo fuori stagione, questo, evidenziato da Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. Secondo l’esperto in questa seconda fase dell’Ottobrata sono diverse le località che registreranno temperature ben oltre la media prevista per il periodo. Tra queste Olbia e Oristano con 28 gradi, Roma e Bolzano con i loro 26 gradi (previsti però picchi localmente anche superiori) e Milano, che farà registrare temperature di 24 gradi – ovvero circa 6-7 punti in più rispetto alla media climatologica.