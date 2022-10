PosteMobile offre un nuovo servizio: PostePay Open, cos’è e perché sarà fondamentale?

PosteMobile ci ha fatto una sorpresa eccezionale migliorando PostePay. Tutti gli utenti che fanno uso di questo servizio sicuramente ne gioveranno, per cui siamo più che soddisfatti del fatto che sarà possibile utilizzare la nuova funzione al pieno delle sue capacità. Ma che cosa ci dobbiamo aspettare dunque? Vediamo insieme che cosa abbia proposto PosteMobile per ognuno di noi.

Problemi o meno, PostePay è il tipo di carta prepagata più usata che ci sia in circolazione probabilmente. È ovvio che ce ne siano altre convenienti come N26 ad esempio, ma in questo caso non possiamo pensare che sia totalmente inutile visto e considerato che abbia molti clienti dalla sua parte. Se il servizio non funzionasse del tutto, chiaramente nessuno lo userebbe.

Ma a parte queste delucidazioni oggi abbiamo intenzione di parlare di una nuova funzione che presto sarà disponibile per PostePay, anzi, lo è già. La proposta arriva da poco e ci ha attirati fin da subito, d’altronde non si vedono spesso questo genere di novità se non da altri istituti bancari che portano delle opzioni simili. Ma qual è la tanto amata funzionalità che ci ha colpito?

L’arrivo di una feature necessaria per tutti gli utenti

Stiamo parlando di PostePay Open, ovvero una nuova funzionalità che i titolari di una carta prepagata Postepay potranno usufruire di operazioni informative come la visualizzazione del saldo e lista movimenti, la condivisione delle coordinate dei propri conti o la disposizione degli ordini di pagamento dai conti aperti in altre banche abilitate. Non sono affatto male come impostazioni dopotutto, ecco perché vale la pena usarle.

Inoltre, la nuova feature consentirebbe anche di ricaricare la propria carta prepagata Postepay, con o senza IBAN specifichiamo, utilizzando in maniera differenti i propri conti facendo a meno delle applicazioni dedite a questo tipo di passaggi. Una vera e propria rivoluzione in tal senso, specialmente se era da diverso tempo che non vedevamo delle innovazioni così tanto interessanti e, ovviamente, richieste dagli utenti che ne avrebbero voluto fare uso.

Ma possiamo effettivamente utilizzarla? Certo che sì; per aderire al nuovo servizio basterà entrare in App nella sezione “Gestisci Postepay Open” e cliccare su “Aggiungi conto”. A quel punto dovremo selezionare la banca dove risiede il proprio conto dall’elenco di quelle abilitate, e poi confermare l’operazione procedendo, in seguito, con l’autenticazione secondo le modalità previste dal proprio istituto.

Per effettuare una ricarica della propria carta Postepay dovremo scegliere la voce «Ricarica da altri conti» o «Gestisci PostePay Open», sottoscrivere digitalmente il contratto in App, scegliere la carta da ricaricare, inserire l’importo e la causale, indicare il conto della banca dal quale effettuare il pagamento e confermare l’operazione. Tutto molto facile come possiamo vedere; non dovremo faticare nemmeno per un secondo per riuscire a raggiungere il nostro scopo. È proprio questo il bello della nuova funzionalità di PostePay, motivo per cui non dovremo sottovalutarla.