Scuolabus con 9 bimbi va a finire in un fosso: autista era ubriaco

L’autista aveva un tasso di alcol superiore a 1,5 grammi nel sangue. Secondo la legge, la tolleranza è zero per chi è autista di professione

Uno scuolabus che trasportava 9 bambini, è andato fuoristrada ed è finito in un fosso a Minerbe (Verona). L’autista, da quanto si apprende, avrebbe bevuto. I piccoli sono rimasti feriti, inclusi l’autista che si è beccato una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

All’autista hanno inoltre ritirato la patente, e ora rischia il processo, in quanto si tratta di un dramma sfiorato.

Panico sullo scuolabus

Lo scuolabus, stava per schiantarsi con un altro veicolo che arrivava dall’opposto senso di marcia, e nello specifico un’auto sfiorata, allontanatasi nel nulla. Quando sono sopraggiunti i carabinieri in loco, l’autista, all’inizio, avrebbe detto di aver dovuto eseguire una manovra brusca, ragion per cui è uscito fuoristrada, per poi finire nel fosso e che avrebbe effettuato tale manovra per evitare di scontrarsi frontalmente con l’auto. Tuttavia, entrato in ospedale lo hanno sottoposto al controllo dell’alcol, e lì le cose sarebbero cambiate.

Trovato alcol nel sangue

Dall’alcol test è emerso che l’uomo aveva un tasso alcolemico nel sangue che oltrepassava 1,5 grammi per litro, quindi una percentuale alta, dato che secondo la legge, il limite per autisti professionisti e gli operatori di trasporto deve essere pari a zero, e non c’è tolleranza su questo.

Ora si resta in attesa di altri esami, quelli su una eventuale assunzione di droghe e, se dovesse risultare positivo a questo test, la sua posizione potrebbe peggiorare ulteriormente. L’uomo potrebbe infatti beccarsi una denuncia per lesioni personali stradali. Fortunatamente, per i bambini, non ci sono state conseguenze di una certa gravità.