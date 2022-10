Prende a morsi poliziotti e vigilante: cos’è che ha scatenato la sua furia

Un giovane straniero ha aggredito ferocemente tre agenti di polizia e una guardia giurara della Ksm con calci, pugni e morsi.

A scatenare la reazione inconsulta l’intervento da parte del vigilante e il successivo controllo degli agenti, ai quali l’uomo ha risposto in maniera violenta.

Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Con queste accuse gli agenti del commissariato Brancaccio di Palermo hanno arrestato un uomo di 27 anni di origine straniera. L’episodio è avvenuto nei gironi scorsi. L’uomo ha aggredito un vigilante della Ksm e tre agenti di polizia. Il 27enne, che chiedeva l’elemosina nel parcheggio di Leroy Merlin, ha cercato di sottrarsi a un controllo degli agenti. Così li ha aggrediti, ma non è riuscito a sfuggire all’arresto. Gli agenti invece hanno riportato ferite giudicate guaribili in quattro giorni.

A scatenare la reazione violenta dell’uomo sarebbe stato l’invito ad allontanarsi e a non disturbare i clienti del centro commerciale. Alla richiesta, giunta da una guardia giurata della Ksm davanti a Leroy Merlin, l’uomo ha dato in escandescenza. Ha reagito in maniera violenta, prima insultando, poi prendendo a morsi e cazzotti la guardia giurata.

L’intervento dei poliziotti in borghese

Per fermarlo sono dovuti intervenire i poliziotti del commissariato Brancaccio, allertati dalla telefonata della stessa guardia giurata aggredita nel parcheggio di Leroy Merlin. Dopo aver ricevuto la descrizione dell’aggressore, le pattuglie si sono mosse verso il centro commerciale. Al loro arrivo hanno trovato il 27enne, originario della Nigeria, mentre mendicava e infastidiva i clienti del Forum.

Pugni, calci e morsi anche agli agenti

Sul luogo si sono presentati alcuni agenti in borghese, preannunciando un controllo al nigeriano. L’uomo avrebbe cercato di fuggire ma gli agenti lo hanno immediatamente bloccato. Nel tentativo di sottrarsi di nuovo alle operazioni di controllo e identificazione il giovane avrebbe cominciato a rivolgere invettive all’indirizzo dei poliziotti. Dopodiché anche nei loro confronti ha fatto partire una serie di morsi, pugni e calci.

Ma questa volta al medicante aggressivo è andata male. Malgrado la resistenza opposto al controllo, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a arrestarlo. Nella colluttazione che si è venuta a creare gli agenti sono rimasti feriti dalla foga dell’aggressore, riportando lesioni giudicate guaribili in quattro giorni.