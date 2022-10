Ricchi e Poveri, è morto Franco Gatti: «È andato via un pezzo della nostra vita»

Il popolare “baffo” dei Ricchi e Poveri, una delle band italiane più amate di sempre, è morto a Genova all’età di 80 anni.

Per lui tantissimi successi nel corso di una lunga carriera ma anche il dramma per la morte del figlio Alessio.

Si è spento a Genova Franco Gatti, storico componente della band dei Ricchi e Poveri. Il cantante aveva 80 anni. Nel 2021 aveva lasciato il gruppo dopo la clamorosa reunion dell’anno precedente che aveva visto di nuovo assieme, dopo 40 anni, il quartetto originario, col ritorno di Marina Occhiena a fianco di Angelo Sotgiu, Angela Brambati e lo stesso Franco Gatti.

Il popolare “baffo” aveva lasciato i Ricchi e Poveri già una prima volta, nel 2016, per dedicarsi alla famiglia dopo il gravissimo lutto patito nel 2013 con la morte del figlio Alessio a soli 22 anni.

A dare la notizia della morte di Franco Gatti è stata la stessa band, assieme alla sua famiglia. «È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco», hanno detto Angelo e Angela. Per Gatti in fondo i Ricchi e Poveri, nati artisticamente nel 1967, sono stati una famiglia con la quale ha condiviso cinquant’anni di carriera musicale. Una carriera lunga intervallata da alcune pause, soprattutto per i dolori familiari, ma segnata anche dai moltissimi successi di una delle band italiane più di successo per numero di dischi venduti e tra le più longeve assieme ai Pooh, ai Nomadi e agli Stadio. Coi Ricchi e Poveri Franco Gatti ha calcato i palchi di mezzo mondo cantando hit come «Che sarà», «La prima cosa bella», «Se m’innamoro», «Mamma Maria», «Sarà perché ti amo» e «Voulez vous danser».

Un componente fondamentale del gruppo

Tastierista e chitarrista, oltre all’innata simpatia Franco Gatti aveva una parte fondamentale nell’alchimia vocale del gruppo: il suo timbro basso risultava fondamentale per dare calore alle melodie e completare le voci di Angelo Sotgiu e Angela Brambati.

Quando nel 2020 i Ricchi e Poveri erano riapparsi a Sanremo nella loro formazione originale (era la prima volta dal 1981, quando si consumò la rumorosa separazione con Marina Occhiena), le lancette del tempo sembravano essere tornate indietro. Tanto da convincere Franco a desistere dal proposito di lasciare la band maturato quattro anni prima. A farlo lasciare l’età e il colpo durissimo della morte del figlio. Ma dopo è arrivato il Covid, che ha fatto annullare tutti gli impegni in programma. Così i Ricchi e Poveri sono tornati di nuovo a essere un duo e Franco si è nuovamente ritirato a vita privata.