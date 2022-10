Apple, a breve il nuovo evento per presentare gli iPad miniOLED e altro ancora: quando e dove partecipare

La Mela ci prepara ad un evento incredibile che avrà luogo tra poco. Cosa avremo l’onore di vedere? Analizziamo tutte le possibili uscite future e vediamo a quale progetto dovremo prepararci.

Ci prepariamo all’annuncio dell’iPad di decima generazione e l’iPad Pro M2, ovvero una coppia di dispositivi che sono stati ampiamente rumoreggiati negli scorsi mesi e, incredibilmente, è proprio iPad 10 ad aver colpito gli insider per via della sua portata diversa dalle altre. Infatti si pensa che avrà un chip A15 Bionic e un modem 5G, ovvero un display da ben 10,5″.

Il tablet, come se non bastasse, dovrebbe dire addio al pulsante Home per i device di Cupertino dal momento che il Touch ID verrà integrato direttamente sul pulsante laterale di accensione del dispositivo, come già avviene, per esempio, su iPad Air. Oltretutto l’iPad 10 farà a meno del jack audio da 3,5 mm, optando per la sola porta USB-C. Cambierà persino il design degli iPad per risultare in linea con quello degli iPad Air e degli iPad Pro, con uno chassis completamente piatto.

I prossimi dispositivi che avremo modo di osservare e forse comprare

Il secondo annuncio di ottobre, però, riguarda più precisamente gli iPad Pro M2 da 11″ e da 12,9″. La particolarità sarà esattamente l’integrazione del chip M2 sotto la loro scocca, mentre le restanti informazioni sono soltanto delle speculazioni. Sarà costituito, sicuramente, da un chip Apple Silicon di nuova generazione per permettere di gestire al meglio la feature di Stage Manager, integrata su iPadOS 16, che uscirà proprio nel corso di ottobre, insieme a macOS 13 Ventura.

Un’altra innovazione ha a che fare con i Macbook, in particolar modo con Macbook Pro M2 da 14″ e 16″, che dovrebbero completare la linea iniziata con il MacBook Pro M2 13 di giugno, insieme ai Macbook Air con lo stesso chip. I due laptop avranno i chip M2 Pro e M2 Max, i quali dovrebbero offrire un considerevole vantaggio prestazionale sui predecessori della linea M1, che ormai hanno poco più di un anno di vita.

Comunque sia arriverà al 100% il chip M2 Max con una configurazione massima da CPU 12-Core e una GPU a 38 Core, contro la CPU 10-Core e la GPU 32-Core del chip M1 Max. Attenzione, però: i miglioramenti hardware potrebbe anche far aumentare i costi dei prodotti, provocando una contrazione delle vendite rispetto ai modelli con chip M1 che ancora funzionano sul mercato della tecnologia.

E semmai sentissimo parlare di un nuovo dispositivo portatile, probabilmente sarebbe il nuovo Mac Pro con chip M2 Extreme. Il dispositivo si pensa che avrà una CPU a 48 Core e una GPU a 160 Core, insieme a 384 GB di RAM nella sua configurazione più prestante. Si tratterà di un prodotto molto costoso e pensato per l’utenza industriale, per i creativi impegnati nella modellazione e nell’animazione 3D, per i videomaker di alto livello, per i VFX Artist e per il mondo del cinema in generale.