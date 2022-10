Arriva la Too Good To Go, l’app anti sprechi alimentari che, inoltre, ti fa risparmiare un bel po’ sul pranzo

E’ attiva da tre anni. Ha portato i suoi frutti, ma soprattutto sta cercando di far capire alla gente, quanto spreco alimentare stiamo barbaramente accumulando, comprando un po’ così ad capocchiam, magari con un cellulare in mano mentre facciamo la spesa, prendendo cose a caso, senza nemmeno pensare effettivamente a quanto ce ne possa servire veramente.

Too Good To Go è un’applicazione che finora, dati alla mano, ha salvato tanto cibo, qualcosa come 6,6 milioni di box anti spreco, vendute. Un’app, scaricabile sia dal Play che dal App Store, che riesce a unire l’utile al dilettevole, comprando ciò che effettivamente serve, e di conseguenza risparmiando.

Too Good To Go, infatti, ti permette di salvare il cibo invenduto dei migliori negozi, ristoranti, supermercati e produttori, in una magic box a sorpresa. Puoi comprare del cibo buonissimo ad un buon prezzo davvero conveniente e, contemporaneamente, fai una buona azione per il pianeta.

Da Carrefour a PAM

Tanti e prestigiosi i negozi che confluiscono tutti dentro Too Good To Go: da Carrefour a Eataly, passando Grom, Natura Sì, Alice Pizza, Poke House, Flying Tiger Copenhagen, Coop, Pam e tantissimi altri, che hanno tutti cibo invenduto da salvare.

Un aggiornamento dello scorso 11 ottobre conferma la validità dell’applicazione, il 4,8 di recensioni e le stellette degli utenti, condite da commenti entusiasti, la cartina di tornasole della bontà del progetto Too Good To Go.

Un’idea nata in Danimarca nel 2015 da un gruppo di giovani come contrasto allo spreco alimentare, che ha scelto di premettere al cliente di acquistare delle “Magic Box” con l’invenduto della giornata di ristoranti, bar e alimentari a prezzo ridotto. In Italia è sbarcata a dal marzo 2019: e nello scorso anno è stata l’applicazione “Food&Drink” più scaricata dagli italiani.

Un modello virtuoso, che fino ad oggi ha permesso ai partner di Too Good To Go appartenenti al settore della grande distribuzione organizzata di evitare l’emissione nell’ambiente di oltre 3 milioni di kg di CO2 tramite la vendita di 1.215.000 Magic Box. Una soluzione che consente ai consumatori di unire il risparmio alla lotta contro lo spreco alimentare e il cambiamento climatico, e alle aziende di ottenere dei ricavi dagli alimenti che altrimenti andrebbero sprecati attraverso uno strumento sicuro e flessibile.

Un’app, fra l’altro, sicura. Che si basa sulla comprensione di come gli sviluppatori raccolgono e condividono i tuoi dati. Le misure di protezione della privacy e della sicurezza dei dati, a dirla tutta, potrebbero variare in base all’utilizzo, alla regione e all’età. Ma gli sviluppatori hanno fornito queste informazioni e le stanno aggiornando in tempo.

