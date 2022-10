Incidente in autostrada: muore schiacciato da un tir

Tremendo incidente nella zona di San Stino di Livenza, vicino Venezia. Un uomo è morto a bordo della sua auto sull’autostrada A4 che si conferma una via in cui accadono troppo spesso incidenti mortali.

E’ morto dentro la sua auto mentre percorreva l’autostrada A4 che collega il Nord Italia tra Trieste e Torino, passando per Milano, Verona e Venezia . La vittima è un uomo di 48 anni Maurizio Durì, manager italiano originario di Udine, che si trovava a bordo della sua Bmw.

L’uomo è stato schiacciato da un camion che trasportava legname ieri pomeriggio verso le 17 e 30 all’altezza dello svincolo tra San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro, in direzione di Trieste. Secondo le prime indagini delle forze dell’ordine sull’accaduto, Durì potrebbe non essersi accorto del tir che si trovava fermo sulla carreggiata a causa del grande traffico, arrivando in velocità a causa lo scontro che gli è costato la vita.

Quando i soccorsi sono giunti sul posto con vigili del fuoco, polizia stradale e 1118, era troppo tardi per salvarlo e per estrarre l’auto e il corpo è stato necessario far arrivare una gru. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli ausiliari del traffico di Autovie Venete per riportare ordine nella situazione e ripristinare il normale scorrimento delle autovetture di passaggio. Lo svincolo verso Trieste è stato temporaneamente chiuso per permettere di rimuovere i detriti, il traffico è rimasto bloccato per ore in direzione di Trieste con code di oltre 5 chilometri.

GLI INCIDENTI SULLA A4

L’autostrada A4 si conferma una vera e propria bara, con decine di incidenti mortali ogni anno. Nelle stesse ore si è verificato un secondo incedente, questa volta fortunatamente senza vittime: è avvenuto circa mezz’ora dopo quello che è costato la vita all’imprenditore ed è avvenuto tra San Stino e Cessalto in direzione Venezia. Anche in questo caso il traffico è stato chiuso, stavolta nella zona tra San Stino e il bivio della A4/A28.

L’incidente in cui è deceduto l’imprenditore ricorda moltissimo la dinamica di quello avvenuto sempre sulla A4 due settimane fa in cui un’auto con a bordo sette persone si è infilata a velocità sotto un furgone pesante all’altezza del casello di San Donà di Piave tra l’entrata e l’uscita dello svincolo di Trieste. In quell’occasione le vittime furono sei, tutte decedute sul colpo.