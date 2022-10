Roma, si fa un selfie a Ponte Milvio ma finisce nel fiume

Una donna stava facendo un selfie a Ponte Milvio, quando è caduta nel Tevere. Ecco che cosa è successo

Una donna avrebbe deciso di farsi un selfie a Ponte Milvio, a Roma, quando è precipitata nel fiume Tevere. Ha rischiato di finire affogata o di riportare gravi lesioni non solo per via della caduta, ma anche perché le acque erano fredde e in questo periodo d’autunno possono rivelarsi letali.

Un lungo volo da diversi metri che l’ha fatta finire nel fiume, e fortunatamente polizia e vigili del fuoco sono intervenuti in breve tempo, riuscendo a salvare la donna. Ma come avrebbe perso l’equilibrio la donna? Ci sono accertamenti in corso, ma a quanto pare l’ipotesi che ha preso maggiore credito è quella del selfie. La donna, si ipotizza, si sarebbe sporta oltre le barriere e sarebbe precipitata. Dopo essere caduta, in loco sono sopraggiunti, in pochissimo tempo, verso mezzogiorno di mercoledì 19 ottobre, vigili del fuoco e polizia, per aiutare la donna che era finita nel fiume, sotto Ponte Milvio.

La polizia, nel vedere la donna che stava per affogare, si è buttata in acqua ed è riuscita a portarla in salvo. Intanto, in loco, sono sopraggiunti dei sommozzatori, la barca fluviale, i vigili del fuoco ecc.

La fluviale, ha inoltre soccorso un agente di polizia che aveva avuto tutta una serie di difficoltà nel corso delle fasi di salvataggio della donna. I vigili del fuoco hanno portato la donna, una volta salvatala dall’annegamento, in una barella e con la collaborazione del Saf l’hanno affidata ai soccorritori che l’hanno portata nel nosocomio più vicino.

Le congratulazioni del Questore

Il Questore romano, Mario Della Cioppa, fiera della dedizione che i suoi poliziotti hanno mostrato di avere rischiando la vita per salvare la donna, ha voluto fare i complimenti agli agenti che hanno fatto di tutto per mettere in salvo quest’ultima, pur rischiando di morire in questo salvataggio. In seguito, sono sopraggiunti i sommozzatori. La donna, una 48enne italiana, è stata portata d’urgenza al Policlinico Umberto I.

Questo episodio si è verificato a poche ore dal tentativo di suicidio di un’altra donna che nella mattinata del 18 ottobre scorso ha provato a buttarsi da Ponte Marconi.