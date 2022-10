Tutti contro Berlusconi per l’apprezzamento a Vladimir Putin [VIDEO]

I leader di Pd, M5S e Azione attaccano duramente quando affermato dal Cavaliere durante una riunione con i parlamentari di Forza Italia. Berlusconi è davvero fuori controllo o il suo obiettivo è sabotare Giorgia Meloni?

Silvio Berlusconi è al centro del mirino di praticamente tutti i partiti politici in questa fase. Le frasi del Cavaliere sul presidente russo Vladimir Putin sono oggetto di critica dalle opposizioni e mettono in grande imbarazzo Forza Italia e la maggioranza di Centrodestra.

“Credo siano del tutto inappropriati quei discorsi che sono usciti di Silvio Berlusconi: scambiarsi delle lettere dolcissime in questo momento con Putin è la cosa più fuori luogo che ci sia” afferma Giuseppe Conte appena giunto alla Camera dei Deputati per il voto sui vice-presidente dell’Aula.

CONTE CONTRO BERLUSCONI

“Non dobbiamo avere alcun tentennamento nel condannare, come sempre abbiamo fatto, l’aggressione russa” ribadisce il leader del Movimento 5 Stelle che ricorda la manifestazione che si terrà il 5 novembre a Roma. “Sarà una grande manifestazione nazionale senza bandiere, senza colori politici. La pace non ha colori: noi aderiamo a questa manifestazione, non l’abbiamo lanciata, ma aderiamo come Movimento 5 Stelle e speriamo che possano partecipare tutti i cittadini, anche quelli che hanno una sensibilità politica diversa. Questa manifestazione è per la pace, perché la guerra finisca e ci sia una svolta nel negoziato di pace” afferma Conte.

CALENDA CONTRO BERLUSCONI

Per Carlo Calenda invece l’obiettivo del Cavaliere è mettere in difficoltà la leader di Fratelli d’Italia. “Ormai Berlusconi è fuori controllo, penso che stia cercando di sabotare il governo della Meloni in tutti i modi possibili” afferma il presidente di Azione davanti palazzo Madama.

“Meloni sta facendo il suo lavoro, Berlusconi sta prendendo in giro la Meloni e gli italiani” continua. Per Calenda l’analisi sulle azione del Cavaliere sono problematiche e sostiene che “se non c’è strategia c’è un problema più profondo, umano. E’ chiaro che se tu dai i ministri come fossi il presidente della Repubblica, ce ne metti uno non concordato, poi dici che vuoi bene a Putin e vi scambiate i messaggini dolci, stiamo davanti o a una persona fuori controllo o a una persona che ha un grande controllo e vuole distruggere la possibilità di Meloni di governare“. E infine “Un piano B di Berlusconi se fa saltare il governo? Può averlo? Vota Putin presidente del Consiglio?“.

LETTA CONTRO BERLUSCONI

Anche Enrico Letta ritiene le frasi del leader di Forza Italia del tutto inappropriate. Su Twitter scrive due messaggi dove dichiara che le parole di Berlusconi “Non è folklore, non sono battute. Da parte della nuova maggioranza, è in corso un pericoloso spostamento dell’Italia verso una posizione di sempre maggiore ambiguità nei confronti della Russia“. E ancora “Domanda per Giorgia Meloni. Chi danneggia l’Italia all’estero? L’opposizione che fa l’opposizione? O il presidente della Camera che delegittima le sanzioni alla Russia? Gasparri contro la 194? Berlusconi che riallaccia i rapporti con l’invasore dell’Ucraina?” conclude il segretario dei dem.