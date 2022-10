“È il famoso portiere”, Diletta Leotta ha un nuovo amore: dimenticato Giacomo Cavalli | Ecco chi è

Diletta Leotta ha un nuovo amore? La conduttrice e giornalista di Dazn, dopo la relazione con Giacomo Cavalli, avrebbe un flirt con un famosissimo portiere. Ecco di chi si tratta.

Lei è una delle giornaliste, conduttrici tv e influencer più note – e chiacchierate – al grande pubblico. Amatissima, negli ultimi anni è diventata una delle grandi star del mondo dello spettacolo nostrano. Oggi è conduttrice e giornalista, nonché volto più famoso, della piattaforma Dazn.

Stiamo parlando chiaramente di Diletta Leotta, la quale, spesso e volentieri, è stata anche protagonista del mondo gossip italiano. La giornalista sportiva, diverse volte, ha conquistato le copertine patinate per dei presunti flirt, non tutti poi confermati.

Famoso, ad esempio, quello con l’attore turco, divenuto una star in Italia con la serie DayDreamer – Le Ali del Sogno, e oggi protagonista della serie di Canale 5, Viola come il mare, Can Yaman. Tra Diletta Leotta e l’attore – nonostante anche le presentazioni in famiglia – sia finita dopo pochi mesi.

La fine della storia d’amore con Giacomo Cavalli

Negli ultimi mesi si sono rincorse voci di un presunto flirt tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli, noto modello bresciano. I due sono stati paparazzati diverse volte insieme, sino a quando hanno deciso di rendere pubblica la loro storia d’amore. Nel corso dello scorso compleanno della giornalista e conduttrice di Dazn, infatti, Cavalli ha partecipato proprio in qualità di compagno della Leotta, finendo anche nelle foto pubblicate sui social. I due, però, si sarebbero lasciati, ma non è chiaro il motivo dietro questa decisione che sarebbe stata presa da entrambi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Il notissimo portiere

Come anticipato, Diletta Leotta è finita nuovamente nel mirino del gossip nostrano. Questa volta, secondo il noto settimanale Gente, la giornalista di Dazn avrebbe un flirt con il portiere di fama internazionale Loris Karius, il quale oggi gioca in Premier League, al Newcastle United. Karius, ex Liverpool, è molto noto e in passato è finito a sua volta al centro del chiacchiericcio gossip.

Al momento sono soltanto ipotesi, ma sembrerebbe che i due – come notato da diversi utenti sui social – si siano visti in più di un’occasione. Sarà così? Staremo a vedere.