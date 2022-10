Ciro Immobile e Jessica Malena genitori per la quarta volta, il dolce annuncio: “Benvenuto Andrea”

Ciro Immobile, bomber della Lazio e della Nazionale azzurra, ha annunciato la nascita del suo quarto figlio. Il piccolo e mamma Jessica Malena stanno bene: la grande gioia.

Lui è uno dei più famosi e noti calciatori italiani, capitano della Lazio e bomber, oltre che dei biancocelesti, della Nazionale azzurra, Campione d’Europa. Stiamo parlando chiaramente di Ciro Immobile che, recentemente, ha subito un pesante infortunio muscolare.

Ma oggi parleremo della vita privata di Ciro Immobile. Il grande pubblico ha già avuto modo di conoscere la bellissima famiglia dell’attaccante laziale. Il capitano biancoceleste e sua moglie Jessica Malena, infatti, sono stati spesso ospiti di trasmissioni televisivi, come ad esempio C’è Posta per Te.

La coppia, bellissima e molto amata dal grande pubblico, ha dunque quattro figli con l’arrivo del piccolo Andrea: si tratta di Michela e Giorgia, poi il terzogenito Mattia. Jessica Malena e Ciro Immobile si sono conosciuti a Pescara, quando il bomber giocava in Serie B, e si sono sposati nel 2014.

Il grande annuncio

Nelle scorse settimane, anche Ciro Immobile e Jessica Malena, come tanti vip nostrani, hanno ceduto al fascino del gender reveal party. C’è da dire, però, che a differenza di altri – come il compagno di squadre della Lazio Mattia Zaccagni e la sua compagna, l’influencer Chiara Nasti – Immobile e Malena si sono limitati a far scoppiare un palloncino nero al cui interno c’erano altri palloncini più piccoli di colore azzurro che sono volati in aria. Il grande annuncio, dicevamo, è avvenuto via social, dove entrambi i genitori hanno pubblicato uno scatto in cui si vede una mano del piccolo Andrea.

Si legge: “La famiglia si allarga. In una giornata piena di emozioni, il regalo più bello me lo hai fatto tu, Jessica Malena, vera campionessa. Benvenuto Andrea, ti amiamo”.

I tanti auguri alla coppia

Sono stati davvero tantissimi gli auguri alla coppia, da parte di gente comune e vip. Messaggi di auguri sono arrivati dai compagni di squadra di Ciro Immobile, ma ci sono anche da parte di Pio e Amedeo – grandi amici del bomber della Lazio – o Francesca Manzini.