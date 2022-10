Chanel Totti: il video su Instagram con papà Francesco spopola in rete

È diventato virale in rete il video che vede assieme Francesco Totti e la figlia Chanel, uniti in una simpatica gag che fa dell’umorismo sul Pupone.

Nel video Chanel prende in giro il papà, mostrando che il rapporto tra i due non si è incrinato a causa della dolorosa separazione tra i genitori. Il video ha fatto il giro del web.

Chanel Totti prende in giro papa Francesco in una simpatica gag su TokTok con la partecipazione complice dell’ex asso giallorosso. Il video è stato divulgato sul social due giorni fa. “Nome? Francesco. Cognome? Totti. Professione? Calciatore. Sesso? ‘Ne cifra”, così la voce registrata, con la figlia del campione che cammina a fianco del padre. Poi l’abbraccio forte e il mood scelto per la didascalia: “Bullizzato”. Un video a suo modo significativo perché sta a dimostra che, a prescindere dal rumore e dal gossip sulla separazione dei genitori, i figli della coppia hanno mantenuto una posizione di neutralità.

Totti e i suoi figli: un rapporto non incrinato

La dolorosa separazione da Ilary Blasi non sembra aver intaccato il rapporto di Francesco Totti coii figli Cristian, Chanel e Isabel, rimasto ottimo. A dimostrarlo, ancor prima della gag con Chanel, gli auguri social che i figli dell’ex campione romanista hanno fatto al papà per il suo ultimo compleanno. Dediche affettuose che Totti ha voluto condividere sul suo profilo Instagram.

La veste ufficiale alla nuova relazione

Da circa una settimana Francesco Totti ha detto una sorta di veste ufficiale alla relazione con Noemi Bocchi, la donna con cui ha iniziato una nuova storia d’amore dopo essersi separato da Ilary. Dopo aver condiviso il video nelle sue Instagram stories, dove si vede Noemi inquadrata mentre balla al suo fianco, l’arrivo di Totti nello stadio di Montecarlo – dove si è presentato per la prima volta con Noemi vicina – sta a mostrare che non ha più intenzione di nascondersi.

Della sua storia con Noemi aveva già raccontato in pubblico nell’intervista col Corriere della Sera che aveva sollevato un polverone. E a circa un mese di distanza da quell’intervista, ha iniziato a comparire in pubblico assieme alla nuova donna del suo cuore. Ilary invece sembrerebbe essere ancora rimasta single.