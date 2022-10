Francesco Totti e nuovo amore annunciato per l’ennesima volta. Le immagini parlano chiarissimo, il Capitano ormai non si nasconde più.

Fino a qualche anno fa si sentiva spesso parlare dello storico 10 della Roma per questioni squisitamente calcistiche o legate, comunque, a vicende che interessarono gli ultimi anni della sua carriera e l’esordio in una dirigenza giallorossa tra le cui fila non riuscì a resistere molto. Colpa di una società all’epoca sicuramente più assente di quella attuale e poco brava a responsabilizzarlo e a conferire lui una degna importanza anche nel nuovo ruolo.

In molti non avranno dimenticato, ad esempio, la sua conferenza d’addio al club giallorosso, dopo un solo anno trascorso in quel di Trigoria in giacca e cravatta, dopo circa due decadi con scarpini e pantaloncino. Da quel momento, tante cose sono cambiate nella vita privata e professionale di Francesco, decisosi a tuffarsi in una nuova esperienza come quella dello scouting e a diversificare le entrate della sua nuova vita, successiva a quella da calciatore e costruita su un’immagine divenuta culto all’ombra del Colosseo e che lo ha visto continuare a svolgere pubblicità e sponsorizzazioni.

Totti e quel nuovo amore non più segreto: anche in Francia se ne sono accorti

A queste ultime, Francesco Totti ha aggiunto anche i profitti generati dall’agenzia di scouting, palesante anche tutto il suo anelito al voler approcciare a questa nuova fase di vita senza mai perdere il contatto con il prato verde e il calcio giocato. Senza imbatterci nuovamente in discorsi circa le sue capacità professionali dopo aver smesso, ricordiamo come in questi ultimi mesi plurimi cambiamenti della sua vita abbiano interessato anche la sfera più squisitamente privata.

La separazione da Ilary Blasi ha ormai anche smarrito quella patina di incredula utopia che aveva contraddistinto la vicenda fino a qualche tempo fa, alla luce di un’ormai acquisita consapevolezza e accettazione di un amore terminato dopo tanti anni. La sua nuova compagna di vita non ha più solo un nome e cognome ma anche dei connotati evidenti, come emerso da alcune immagini circolate già nelle scorse settimane dopo la cena organizzata proprio da Noemi in compagnia di familiari e amici.

A ciò si aggiungano anche i video circolati in Francia e prontamente arrivati in Italia ritraenti lo storico capitano in compagnia dell’amata Noemi in quel di Monaco, catturati in tribuna d’onore dello stadio francese in occasione della gara di domenica scorsa, Monaco-Clermont. A riprendere l’ormai annunciata coppia è stato Canal +.