Il grande ex non ha dubbi ed esce allo scoperto. Annuncio clamoroso e tifosi increduli: scudetto a Mourinho, ecco quando e perché.

Da diverso tempo a questa parte la squadra giallorossa sta attraendo una certa attenzione alla luce della felice campagna acquisti condotta da Tiago Pinto ma anche e soprattutto del non poco altisonante nome presente in panchina, giunto tra l’incredulità e l’entusiasmo generale quasi due anni fa all’ombra del Colosseo e fin qui garante di un percorso di crescita che ha visto la Roma trionfare nella neonata competizione europea, gettando le basi per un percorso che nei piani di Friedkin e adepti dovrà portare i capitolini ad un’ascesa ancor più nobile.

Non sarà di certo compito semplice, soprattutto se si pensa a quelle che sono le dirette concorrenti e ad un percorso in campionato fin qui abbastanza buono ma che ha comunque visto Pellegrini e colleghi palesare alcune difficoltà in campo, recentemente complicate da quelle che sono state le emergenze legate agli infortuni. Basti pensare allo stop di Celik e, ancor di più, a quello di Paulo Dybala, la cui assenza in questo spezzone finale di campionato antecedente il Mondiale in Qatar potrebbe pesare non poco.

Annuncio clamoroso dell’ex su Mourinho e lo scudetto della Roma

Senza pensare all’Europa League, laddove la situazione non è delle più felici e porterà i giallorossi a dover affrontare le ultime due partite con l’obbligo di vincere sperando in propiziatori risultati del Betis per passare il turno da secondi, riportiamo l’annuncio del grande e doppio ex, Marco Branca, arrivato a ridosso della sfida tra Mourinho e Stankovic, neo-allenatore della Sampdoria.

Branca, con un passato tra le fila dirigenziali dell’Inter non ha solo evocato i ricordi di José e Dejan ma ha anche parlato dell’attuale momento della squadra giallorossa, imbattendosi in una particolare previsione, pronunciata senza troppi giri di parole e che sembra poter corroborare l’entusiasmo ma anche la scaramanzia di una piazza che sa di essere in una fase di crescita ma che al contempo dovrà anche acquisire consapevolezza della necessità di dover ancora lavorare molto.

“Si vede che ha un ottimo feeling con Pinto ed è riuscito a stimolare l’entusiasmo. Al netto degli infortuni, punta pian piano a vincere lo scudetto. Il primo anno è stato quello della generazione di una nuova mentalità. Adesso cercherà di rendere questa stagione come quella dell’adattamento e con un po’di fortuna può arrivare in Champions. Punta però a vincere lo scudetto e se non accadrà quest’anno, sarà per il prossimo. In questo momento è perfetto per la Roma”.

Annuncio importante, dunque, quello rilasciato a Il Secolo XIX e che sembra sottintendere grande fiducia in Mourinho, nei suoi uomini e in un percorso che i tifosi giallorossi possa chiosarsi con lo stesso epilogo previsto da Branca.