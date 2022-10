L’Inter vince, ma un giocatore perde la pazienza: duro sfogo dopo il match

L’Inter ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato grazie al 2-0 sulla Salernitana. Un giocatore, però, si è sfogato dopo il match.

I nerazzurri si impongono grazie alle reti di Lautaro Martinez e Barella. Tuttavia, un interista ha perso la pazienza al termine della partita.

L’Inter ha rialzato la testa. La squadra di Simone Inzaghi era reduce dalla doppia sfida positiva con il Barça e dal successo di Reggio Emilia con il Sassuolo: la vittoria sulla Salernitana ha permesso di dare continuità al buon momento.

Contro i campani hanno fatto la differenza le reti di Lautaro Martinez e Nicolò Barella: la squadra di Inzaghi ha sempre dato l’impressione di essere in totale controllo del gioco. In tal senso, si è confermato nuovamente Calhanoglu, autore di un’ottima partita da regista come accaduto con i catalani.

Dopo la partita, nonostante il clima sereno, è arrivato un duro sfogo da parte di uno dei giocatori interisti.

Inter, sfogo duro dopo la partita: un giocatore non usa mezzi termini

Torna il sereno in casa Inter. I nerazzurri hanno avuto un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, ma le prestazioni delle ultime settimane hanno ridato entusiasmo all’ambiente. In particolare, il doppio confronto con il Barcellona ha dato una grande iniezione di fiducia, come si è visto contro Sassuolo e Salernitana.

La squadra di Inzaghi sa bene che sarà molto difficile vincere lo scudetto, ma con queste prestazioni ha lanciato un messaggio alle concorrenti.

Anche i singoli, oltre alla squadra, sono in crescita. È il caso di Calhanoglu, ma anche di Barella o Lautaro, che con la Salernitana hanno giocato ad alti livelli. Nel frattempo ha guadagnato il posto da titolare Onana: i tifosi adorano il portiere camerunense per l’energia che trasmette, anche se Inzaghi ha dichiarato che il ballottaggio con Handanovic sarà sempre aperto.

Conferma importante anche per Acerbi, che dopo il match, però, si è sfogato.

Il difensore è arrivato in prestito dalla Lazio in estate fra lo scetticismo generale, ma si sta ritagliando uno spazio importante. Inzaghi lo ha schierato sia come perno della difesa a 3, che come braccetto sinistro per sfruttare il suo mancino.

Il motivo dell’accoglienza fredda da parte della tifoseria, come noto, è per quanto avvenuto in Lazio-Milan della scorsa stagione.

Di questo è tornato a parlare Acerbi che, dopo la partita, ha dichiarato: “Sono sempre stato zitto sulla storia del sorriso in Lazio-Milan, ma quella è veramente una cosa vergognosa. Sono molto più uomo io di tutti quelli che hanno puntato il dito. C’ho riso sopra, ma è solo vergognoso. Ormai con i social l’insulto è di casa e nessuno li fermerà”.