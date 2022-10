Inter, Lautaro Martinez salta il mondiale, la motivazione è incredibile

L’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez rischia seriamente di rimanere fuori dal mondiale che inizierà il prossimo 20 novembre in Qatar.

Il prossimo 20 novembre inizierà il tanto atteso mondiale in Qatar 2022, prima edizione del torneo che si giocherà d’inverno e che dunque interromperà i campionati nazionali.

Una delle squadre che potenzialmente potrebbero arrivare fino in fondo nel torneo è l’Argentina di Leo Messi, campione della Copa America in carica e con tantissimi campioni nella propria rosa.

L’albiceleste potrebbe però dover fare a meno di alcuni dei suoi protagonisti. Oltre a Paulo Dybala, che nell’ultima partita con la Roma si è infortunato nel trasformare il rigore del definitivo 2-1 contro il Lecce, anche l’interista Lautaro Martinez potrebbe dover rimanere a casa.

Il Toro sta vivendo un momento di forma straordinario con due gol nelle ultime due partite contro il Barcellona al Camp Nou e contro la Salernitana a San Siro, ma anche senza gol stava sfornando ottime prestazioni, sempre al centro del gioco e fondamentale per l’Inter di Inzaghi.

Nonostante l’esponenziale crescita del giocatore di Bahia Blanca il suo nome potrebbe rimanere fuori dall’elenco dei convocati della squadra di Lionel Scaloni, che si ritroverebbe con un attacco formato da Messi, Di Maria, Correa e Julian Alvarez.

10 milioni di euro pendenti

Il motivo per cui il Toro potrebbe dover rinunciare alla competizione più sentita nel mondo è da ricercare nel divorzio tra l’attaccante nerazzurro e il suo ex procuratore, Beto Yaque, da cui Lautaro si è separato passando ad Alejandro Camano nell’estate del 2021.

Pare infatti che il passaggio da un’agenzia ad un’altra possa avvenire solo dopo aver pagato una clausola, che nel caso del numero 10 nerazzurro ammonta a circa 10 milioni di euro. Clausola che il Toro non avrebbe mai pagato.

La questione verrà probabilmente risolta davanti ad un giudice, ma mentre l’udienza era fissata a settembre, un cambio di giudice ha allungato i tempi e la questione potrebbe addirittura sbloccarsi tra oltre un anno. Un grande problema per Lautaro e per l’Argentina, dato che il Qatar non accetta l’arrivo di persone con processi pendenti.

Lo stesso problema che ha un altra ex conoscenza della Serie A, il centrocampista dell’Atletico Madrid Rodrigo De Paul, che è nel bel mezzo di una causa con l’ex moglie. L’unica soluzione per il Toro potrebbe essere proprio quella dunque di pagare i dieci milioni di euro entro il mondiale risolvendo così la questione