Lazio, Tare spara a zero su tutti e scatena il mondo dei social. Ecco le sue dure parole

Il DS bianconceleste Igli Tare spara a zero su tutti, criticando il sistema calcistico e mandando in tilt il mondo dei social con le sue dichiarazioni.

La Lazio di Maurizio Sarri è una delle squadre più in forma di quest’inizio di Serie A 2022/23, con un quarto posto a 21 punti ad appena due punti dal Milan, tre dall’Atalanta e cinque dal Napoli.

Nell’ultima sfida di campionato i biancocelesti hanno interrotto l’incredibile striscia di quattro successi consecutivi di cui gli ultimi tre per 4-0 (contro Cremonese, Spezia e Fiorentina), pareggiando contro l’Udinese 0-0 e portando comunque a cinque la striscia di risultati utili consecutivi e di partite senza subire gol.

Prestazioni molto positive quelle in campionato per la squadra allenata da Maurizio Sarri, che si vuole candidare seriamente per un posto nella prossima edizione della Champions League.

Nonostante il periodo positivo, attorno alla squadra biancoceleste sono state mosse delle forti critiche per le parole di uno dei suoi dirigenti più importanti, che ha sparato a zero su tutto il mondo del calcio, definendolo “una Ferrari che prima o poi si schianterà”.

Società fallite tenute in piedi dal sistema

Durante un intervento alla Luiss di Roma riguardo l’evoluzione del diritto sportivo e dei profili finanziari delle società, il DS della squadra biancoceleste Igli Tare ha sparato delle incredibili sentenze che hanno sconvolto il mondo dei social.

Le sue parole durissime hanno fatto il giro del mondo, attaccando a 360 gradi il mondo calcistico: “Inventiamo competizioni inutili come la Conference League, che io chiamo competizione dei perdenti, l’Europa League o la Nations League per le nazionali. Tornei che non hanno valore per gli introiti che producono”. Secondo Tare il calcio ha preso dunque una direzione sbagliata, dove per generare maggiori introiti si generano più problemi.

“Ci sono società di prima fascia come Juventus, Roma, Milan e Inter che sono tecnicamente fallite ma vengono tenute in vita perché il sistema ne ha bisogno. Io preferisco le proprietà familiari e in Italia ne sono rimaste solo quattro, Udinese, Atalanta, Lazio e Napoli. Le multinazionali hanno solo un interesse commerciale e si perde il bello del calcio: la passione, l’amore”.

A queste parole ovviamente il mondo dei social si è scatenato, con i tifosi della Lazio che hanno appoggiato il loro dirigente e quelli delle altre squadre tirate in ballo che invece lo hanno ampiamente criticato. Molti hanno sottolineato come nonostante il DS abbia snobbato le competizioni europee minori, ogni anno lotta per ottenere la qualificazione agli stessi tornei.