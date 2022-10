Amici 22, l’annuncio choc di Alessandra Celentano: “Me ne vado” | Social in rivolta

La professoressa di danza Alessandra Celentano, storica protagonista sin dalla prima edizione di Amici, ha perso le staffe facendo un clamoroso annuncio in seguito. Ma cosa sta accadendo davvero nel programma di Maria De Filippi? Ecco tutta la verità.

Momenti davvero complicati nel programma cult di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5 da oltre vent’anni, Amici. Gli scontri tra i vari professori ci sono sempre stati – alcuni davvero clamorosi – ma negli ultimi anni gli insegnanti sembrano essere diventati davvero i protagonisti dello show, con buona pace degli allievi.

Del resto è quello che sta accadendo in queste prime puntate della nuova edizione del talent di Mediaset. La professoressa di danza Alessandra Celentano – forse il volto più noto del programma dopo quello di Maria De Filippi – è arrivata al limite della sopportazione.

La nipote del grande Adriano Celentano, l’unica insieme al maestro di canto Rudy Zerbi ad essere presente nella trasmissione sin dalla prima puntata, sta avendo delle accese discussioni con il suo collega Raimondo Todaro. Ecco cosa sta succedendo.

Le discussioni con Raimondo Todaro

Sin dall’approdo nel programma di Amici del professore Raimondo Todaro – proveniente da Ballando con le Stelle, il programma di Rai Uno di Milly Carlucci – ci sono stati scontri davvero accesi in studio. In questa stagione, i due, sono davvero arrivati ai ferri corti, in particolar modo per la scelta dell’ex di Ballando di dare un banco all’allieva Asia, autodidatta che non ha mai studiato danza. Ma nella scorsa puntata i due si sono scontrati anche sulla conferma del banco di Gianmarco Petrelli. Nonostante la posizione della Celentano, Todaro non ha voluto sentire ragioni: non meriterebbe la conferma.

Ha spiegato l’ex di Ballando alla maestra: “Penso di Gianmarco le stesse cose che pensavo prima. La cosa che non riesco a capire, mi rivolgo a te, Ale, è perché lui faccia più o meno le stesse cose, sempre. Nell’ultima puntata, quando è arrivato ultimo, ho sentito un pezzo lento e ho sperato. Ma in realtà non era. Lui fa hip hop e modern contaminato che a casa mia è quello che fa Samuel. No? Okay adesso mi chiedo come mai a Gianmarco non assegni più o meno le stesse cose visto che dici tanto che i ragazzi si devono mettere alla prova? A me sembra che tu ti stia nascondendo con lui. Di quello che chiedi tu di solito, non c’era nulla. Non aveva un elemento tecnico. Uno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Le accuse alla Celentano

Raimondo Todaro ha poi lanciato una stoccata alla collega: “Tu a lui lo tratti in maniera diversa – ha dichiarato Raimondo – Se non mi fai parlare io me ne vado. Forse Gianmarco mi capisce perché tu non ascolti, non sei cretina ma sei furba. Forse fai finta di essere cretina. È inutile che critichi Emanuel Lo che dici che non sa lavorare, critica te stessa. Il risultato del tuo lavoro è pari a zero. Bravissima. […] Tu insegnerai pure, ma insegni male. Perché non crescono!”.

A questo punto la Celentano spazientita ha risposto: “E tu sei un bravo maestro invece? Si parla con lui che forse capisce di più, bravo – ha prontamente replicato Alessandra furiosa – Adesso ti stai vendicando perché ho detto delle cose sulla povera Asia. Io sto facendo un lavoro con i ragazzi che tu non hai idea. La differenza tra me e te è che io insegno e tu no!”. A questo punto la storica insegnante del programma di Maria De Filippi ha sbottato ed andata via. Ci saranno ripercussioni?