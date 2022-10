Trussardi e Hunziker di nuovo insieme, ma il manager impone delle condizioni: “Niente più…”

Le voci che si rincorrevano da settimane si sono poi rivelate vere: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme. Ma c’è un ma: il noto imprenditore e manager avrebbe imposto delle condizioni. Ecco di cosa si tratta.

Lo scorso gennaio, dopo 11 anni di matrimonio, la conduttrice Mediaset Michelle Hunziker e l’imprenditore e Ceo del brand dell’azienda di famiglia Trussardi, Tomaso Trussardi, hanno annunciato la fine del loro matrimonio. La coppia ha avuto due figlie: Luna e Celeste.

Poche settimane prima dell’annuncio della fine del matrimonio, si è parlato con insistenza di forti divergenze tra i due e di problemi che la coppia avrebbe cercato di superare ma senza risultati. E, di fatti, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno mantenuto sin dai primissimi giorni post rottura, ottimi rapporti.

Qualche mese dopo, però, la storia d’amore tra la conduttrice di Michelle Impossible e il medico ed ex gieffino Giovanni Angiolini sembrava aver cancellato definitivamente la possibilità di un ritorno di fiamma tra il volto Mediaset e il suo ex marito. Ma così non è stato.

Gli scatti di Chi

Nelle ultime settimane i rumors su un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono fatte sempre più insistenti. Dapprima, Michelle Hunziker, si è mostrata di nuovo con la fede al dito, poi i due si sono lasciati fotografare insieme, ma in quell’occasione era il compleanno della loro figlia. Sino agli scatti, pubblicati dal settimanale Chi – diretto da Alfonso Signorini – dell’imprenditore sotto casa della conduttrice a Milano. Nell’uscita di stamane, poi, sempre il noto settimanale ha di nuovo beccato i due insieme. Stando alle indiscrezioni che circolano a Milano, la coppia sarebbe tornata effettivamente insieme. Ma ci sono delle incognite.

Le richieste dell’imprenditore

Secondo il settimanale Chi, però, Tomaso Trussardi avrebbe avanzato una serie di richieste a Michelle Hunziker. Si legge: “Tomaso ha capito di amarla ancora e per questo avrebbe optato per darle una seconda chance. Bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv”. Secondo i rumors, gli scatti della conduttrice con Giovanni Angiolini – che hanno fatto il giro dei social – sarebbero stati un duro colpo per il noto imprenditore.

Non solo: queste richieste sarebbero anche nata dopo l’episodio del famoso bacio in tv – durante una delle serate di Michelle Impossibile – tra Michelle Hunziker e il suo primo marito, Eros Ramazzotti. Funzionerà? Staremo a vedere.