Ilary Blasi e Francesco Totti: l’inizio della battaglia legale a suon di orologi, borse e scarpe

Dopo l’annuncio della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, risalente allo scorso 11 luglio, tutti noi abbiamo sperato che l’estate portasse con sé, oltre al sole, al caldo e al relax, anche la loro riconciliazione. Ma così non è stato, e per la ex coppia è arrivato il momento di iniziare la causa di separazione.

Dopo essere stati legati per circa vent’anni da un amore fortissimo, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di separarsi. Da ciò che emerso dal momento dell’annuncio, inoltre, sembra che i due abbiamo messo fine al loro matrimonio in maniera tutt’altro che pacifica.

Inizialmente, infatti, sembrava che potesse esserci la speranza di un dialogo tra le due parti, ma con il passare del tempo, i rapporti si sono inaspriti sempre di più. Ilary, dall’inizio della vicenda, ha preferito rimanere in silenzio, trascorrere il suo tempo con amici e famiglia e affidare tutto esclusivamente al suo legale. Anche Francesco Totti sembrava aver scelto la medesima strada dell’ex moglie, ma dopo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera, tutto è cambiato.

Da allora, infatti, oltre che di tutto ciò che riguarda gli aspetti classici di una separazione, si è iniziato a parlare del “Rolex-gate”, ovvero, dell’accusa di aver preso tutti i suoi orologi più preziosi che l’ex calciatore ha rivolto alla conduttrice. Sempre nell’intervista precedentemente citata, Totti ha ammesso di aver nascosto, per ripicca, parte degli accessori contenuti nel guardaroba di Ilary. La Blasi, ad oggi, stando a quanto rivelato da un noto quotidiano, sembra essere intenzionata a riappropriarsi di ciò che è suo.

Che la battaglia legale abbia inizio

Stando a quanto si apprende dalle pagine de Il Messaggero, pare che Ilary Blasi non abbia più accesso a molti dei suoi accessori. Oltre alle borse, infatti, sembra che per avere indietro i suoi Rolex, Francesco Totti abbia nascosto alla moglie anche gioielli e scarpe, tra i quali si annoverano modelli di “Jimmy Choo”; “Chanel”; “Casadei”; “Gucci” e molti altri brand. L’avvocato della conduttrice, dunque, ha già inviato una domanda di reintegrazione e manutenzione di tutto ciò che è stato sottratto alla Blasi. Il ricorso per la riappropriazione dei Rolex da parte di Totti, invece, non è ancora stato presentato. La prima udienza della separazione tra i due è stata fissata per venerdì prossimo.

Ilary Blasi e Francesco Totti: l’accordo sulla casa

Per molte settimane si è parlato anche di chi, tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sarebbe rimasto a vivere nella loro villa situata nel quartiere Eur. Ebbene, sembra che almeno a tale riguardo, l‘accordo sia stato trovato.

Recenti indiscrezioni, infatti, hanno rivelato che l’ex calciatore ha già preso in affitto un appartamento in zona Vigna Clara, a Roma Nord, vicino alla casa in cui vive Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco.