GF Vip 7, la triste parabola discendente di Gegia: dal grande annuncio all’eliminazione

Altre polemiche al Grande Fratello Vip, protagonista dell’accaduto Gegia, la quale ha esclamato gravi offese nei confronti di Antonella Fiordelisi, ecco cosa ha detto ed i motivi per cui si è arrivati fino a tale punto.

La settima edizione del Grande Fratello riservato ai personaggi famosi, o presunti tali, continua a far discutere, a partire dal caso di Marco Bellavia, uscito dalla casa in modo volontario dopo il comportamento dei coinquilini nei suoi confronti, poco inclini a rispettare la sua situazione particolarmente difficile.

Nel serale di ieri è stato poi affrontato il tema Mark Caltagirone con una Pamela Prati piuttosto provata attraverso un lungo chiarimento con il conduttore Alfonso Signorini, mentre non sono mancate le incomprensioni tra le veterane Wilma Goich, Patrizia Rossetti e la stessa Gegia con il resto del gruppo, per via della convivenza dentro la casa in questi giorni.

Riguardo all’attrice pugliese, si è poi scatenato un altro putiferio con Antonella Fiordelisi, il rapporto tra le due concorrenti non è stato tra i migliori in queste prime settimane nel reality show, ma nelle ultime ore la situazione è peggiorata ulteriormente tre le due protagoniste della vicenda.

La causa scatenante

Durante l’appuntamento del lunedì sera, andato in onda anche su Canale 5, così come accade per ogni giovedì, a scatenare il putiferio ci hanno pensato le nomination, dove la più votata è risultata essere Antonella Fiordelisi.

Una volta ricevuta la notizia, l’ex schermitrice ha però l’opportunità di nominare a sua volta, facendo ricadere la scelta su Gegia, la quale quando le hanno chiesto chi l’abbia votata per farla andare in nomination si è sfogata duramente.

Le reazioni delle protagoniste

Quando le hanno riferito di essere nominata, le sue parole sono infatti state: “Ci sono finita all’inizio della puntata di stasera, non ho preso votazioni come a voi, al televoto mi chi ha mandato quella zocco…..“. Tali affermazioni hanno scatentao l’ira dei social nei confronti della comica salentina.

Nei minuti successivi all’esternazione le due hanno continuato a battibeccare, con Gegia ad affermare di sentirsi perseguitata, la Fiordelisi ha poi replicato: “Spero di sbagliarmi ma non vedo sensibilità quando racconti le cose“.