Ballando con le Stelle, tra infortuni ed eliminazioni, è entrata nel vivo la gara

Problemi a Ballando con le stelle, dove una concorrente è rimasta infortunata, andiamo a vedere di chi si tratta e quali sono le sue condizioni, se avrà la possibilità di poter rientrare nel programma condotto da Milly Carlucci.

Una prima puntata piuttosto tormentata a Ballando con le stelle, il cui appuntamento di esordio della diciasettesima edizione del talent ha vissuto le prime polemiche, in particolare quelle tra il giudice Selvaggia Lucarelli e la concorrente Iva Zanicchi.

La navigata cantante ha rivolto parole poco edificanti nei confronti della giornalista, anche se insieme al suo partner di ballo, Samuel Peron, è riuscita ad aggiudicarsi la prima puntata, nella quale è arrivato in ultima posizione Dario Cassini insieme a Lucrezia Lando.

Terminato il primo serale, le coppie si sono riunite per prepararsi al prossimo appuntamento previsto sabato 15 ottobre, ma tra questi, Luisella Costamagna ne ha pagato le conseguenze per via di un problema fisico riscontrato durante le prove.

Chi è Luisella Costamagna

Diventata giornalista molto giovane, le sue doti vengono notate da Michele Santoro, il quale la vuole nella sua trasmissione su Italia 1, Moby Dick. Nei successivi anni, dopo una breve parentesi a Studio Aperto, approda in Rai nelle vesti di co-conduttrice.

Successivamente, Luisella Costamagna lavora per La7, e dopo un ritorno a Mediaset, nel 2020 la Rai le affida la conduzione di Agorà, prima della sua avventura estemporanea a Ballando con le stelle, dove si è andata a misurare in un mondo tutto nuovo per la giornalista piemontese.

Come sta dopo il problema riscontrato

Il suo esordio in coppia con Pasquale La Rocca era stato molto apprezzato dalla giuria, ottenendo il secondo punteggio in assoluto, anche se i bonus ottenuti dalla Zanicchi e da Mughini aveva fatto retrocedere il binomio in quarta piazza nella graduatoria della prima puntata, poi è arrivato il problema con cui si teme la sua futura avventura nel programma.

Nel frattempo, la giornalista dovrà portare il tutore ma resta in forte dubbio la sua partecipazione in vista della seconda puntata. Come accaduto in passato ad altri concorrenti, si potrebbe profilare uno stop temporaneo per Luisella Costamagana, per poi ripartire insieme agli altri nelle successive settimane, di certo le sue condizioni saranno valutate al meglio nelle prossime ore.