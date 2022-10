Damiano dei Maneskin, il segreto è una malformazione

I Maneskin sono stati intervistati a Rtl 102.5 in occasione dell’annuncio di due concerti in due stadi nell’estate del prossimo anno

Damiano David, il bravissimo e amatissimo cantante dei Maneskin, band che ha sfondato in tutto il mondo con la propria musica, ha un segreto. Si tratta di una malformazione delle corde vocali. Vediamo meglio di che cosa si tratta.

A raccontare di questa malformazione è proprio lui, il cantante dei Maneskin, in un’intervista a Rtl 102.5, dove spiega che le sue corde vocali, che danno vita alla sua bellissima voce, sono «fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così, perché ci passa aria in mezzo».

In merito al video dell’ultima canzone, le cui scene sono state girate in Brianza, Damiano ha detto che «dovevo andare giù ed avevo dei pesi addosso. Quando mi sono tuffato la prima volta non riuscivo a salire. Mi sono spaventato abbastanza. I giornali hanno scritto che stavo morendo».

Nel frattempo, i Maneskin hanno comunicato che nell’estate 2023 si terranno due loro concerti negli stadi italiani, e più precisamente parliamo di Roma e Milano. Ospiti del programma W l’Italia di Angelo Baiguini, Federica Gentile e Stefania Iodice, i membri del famosissimo gruppo hanno detto che presto ricominceranno a cantare in italiano.

Il gruppo ha inoltre avuto 4 nomination agli American Music Awards 2022. Nello specifico, si tratta di “New Artist Of The Year’, ‘Favorite Rock Artist’, ‘Favorite Pop Duo or Group’ e ‘Favorite Rock Song’ per il pezzo dal titolo ‘Beggin’, e altre due agli Mtv Europe Music Awards 2022 nelle sezioni Best Rock e Best Italian Artist. Intanto, lo scorso 7 ottobre ha visto la luce il nuovo singolo della band, intitolato The Loneliest, e che è già sta scalando le classifiche di 28 Stati.

La band ha raccontato anche un aneddoto in merito al brano Zitti e buoni, che ha donato loro un successo enorme, che li ha visti trionfare in quel di Sanremo e poi reiterare la vittoria agli Eurovision Song Contest 2021. A chi gli ha chiesto come fosse nata quella canzone, la band ha rivelato che «è nata in un garage che avevamo abbellito per renderlo più accogliente. Questa cosa ci rimarrà sempre impressa».