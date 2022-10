Emanuele Filiberto di Savoia rompe il silenzio sui presunti tradimenti: “Mia moglie? Sta male…”

Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, ormai protagonista del piccolo schermo nostrano, è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Nel corso di una recente intervista ha parlato però di sua moglie e dei rumors sulla coppia. Ecco cosa ha detto.

Da due stagioni, Emanuele Filiberto di Savoia, insieme a Stefano De Martino e Stash – Antonino Fiordispino – dei The Kolors, siede nel banco della giuria del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi da oltre vent’anni su Canale 5, Amici.

Molto amato dal grande pubblico, l’erede di casa Savoia ha saputo sin da subito il grande pubblico nelle vesti di giudice del programma Mediaset. Esperto di musica da sempre, anche durante la trasmissione, si è sempre parlato molto poco della sua vita privata.

Il racconto di Emanuele Filiberto di Savoia

Nel weekend, Emanuele Filiberto di Savoia, è stato ospite di Silvia Toffanin negli studi del programma di Canale 5, Verissimo. Nel corso della chiacchierata della compagna dell’Amministratore Delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, il giudice di Amici ha parlato della sua vita privata. In particolare, l’erede di casa Savoia ha rotto il silenzio sui rumors insistenti di una presunta crisi con sua moglie, la nota attrice francese Clotilde Courau. Si è parlato, dunque, delle voci di presunti tradimenti da parte del Principe. Ha raccontato Emanuele Filiberto di Savoia: “Ci sono stati momenti difficili ma siamo riusciti a superarli. La fanno stare male sicuro ma io la mia vita privata la proteggo molto”.

I due, il prossimo anno, il 25 settembre, festeggeranno il 20esimo anno di matrimonio. I due convolarono a nozze nel 2003 con una sontuosa cerimonia presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Clotilde Courau e Emanuele Filiberto di Savoia hanno due figlie: Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria, nata nel 2003 e Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria, nata due anni dopo. La famiglia vive a Monte Carlo.

Il ritorno ad Amici

La conferma, nel corso della scorsa stagione di Amici, del blocco di giudici del programma ha sorpreso in molti. Non per i giudici – che hanno ben figurato e sono molto apprezzati dal grande pubblico – ma Maria De Filippi ci ha abituato a tantissimi cambi nel corso degli anni. Ma l’anno prossimo torneranno?

Silvia Toffanin ha fatto proprio questa domanda a Emanuele Filiberto di Savoia, il quale ha dapprima spiegato di essere già grato per aver partecipato a due edizioni di Amici e di essersi divertito moltissimo. Ed ha poi chiosato: “C’è un momento per tutto”.