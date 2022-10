GF Vip 7, nuovo provvedimento disciplinare per i “vipponi” | Pubblico in rivolta

Vivere tutti i giorni a stretto contatto con persone estranee può essere molto difficile, specie quando si tratta di unire le abitudini di tutti. La spesa, ad esempio, risulta essere uno dei temi più scottanti dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip, e lo è stata in particolar modo questa settimana. Il motivo? Un nuovo provvedimento disciplinare che, questa volta, ha coinvolto tutti gli inquilini della casa.

La settima edizione del Grande Fratello Vip è iniziata lo scorso 19 settembre e, da allora, le dinamiche hanno iniziato subito ad accavallarsi una dietro l’altra. Il cast di concorrenti, quest’anno, è formato da personaggi con personalità molto forti, motivo per il quale attriti, scontri e tensioni possono verificarsi con più facilità.

In meno di un mese dall’inizio del programma, inoltre, a causa di ciò che è accaduto con Marco Bellavia, gli autori del reality hanno già adottato i primi provvedimenti disciplinari. Ginevra Lamborghini, infatti, è stata squalificata, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato tramite un televoto flash.

Come se non bastasse, martedì 11 ottobre i “vipponi” hanno ricevuto un nuovo comunicato ufficiale, tramite il quale la redazione li ha informati del nuovo provvedimento disciplinare preso nei confronti di tutti loro. Di cosa si tratta? Di una decurtazione sul budget destinato alla spesa settimanale. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Nuova penalità ai concorrenti del “GF Vip 7”

Nel corso della mattinata di martedì 11 ottobre, i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 7 sono stati colti da uno spiacevole imprevisto. Dopo essere stati tutti radunati in salone, infatti, Patrizia Rossetti è stata chiamata a leggere il seguente comunicato ufficiale: “Grande Fratello, in seguito alle reiterate inosservanze delle regole del ‘freeze’, ha deciso di assegnare una penalità a tutti gli abitanti della casa. Il budget di trecentottanta euro per la spesa è stato, per questo motivo, decurtato di ben ottanta euro. Avete quindi a disposizione solo trecento euro per la vostra spesa settimanale”. Il “freeze” per chi non lo sapesse, è una prova ricorrente per i gieffini, che consiste nel restare immobili fino a nuovo ordine ogni volta che dalla regia viene pronunciata, appunto, la parola “freeze”. Non sempre i “vipponi” riescono a rispettare questa regola, proprio come è accaduto nel corso della puntata di lunedì 10 ottobre.

Il “freeze” incriminato

Spesso, nel corso delle puntate, i concorrenti del Grande Fratello Vip sono soliti ricevere delle sorprese da parte della produzione, come ricevere una visita – sempre nel rispetto delle norme anti Covid attualmente in vigore – da parte dei loro cari.

Nella diretta di lunedì 10 ottobre, Amaurys Pérez ha potuto incontrare sua moglie, Angela, ma proprio in quel momento, la regia ha deciso di “freezare” i gieffini. Molti di essi, però, compreso Amaurys, non lo hanno rispettato. Dopo aver ricevuto il comunicato, si sono subito accese le prime discussioni, specie tra Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta. A cercare di riportare ordine è intervenuto Charlie Gnocchi: “Ci sta che nel momento in cui c’è il ‘freeze’ con una sorpresa per qualcuno di noi ci facciamo prendere dall’emozione e dai sentimenti. E magari lo dimentichiamo. Se c’è una penalità, pazienza […]”.