Ginevra Lamborghini ha mentito, ha un fidanzato: ecco chi è lui

Alla fine si è scoperto come Ginevra Lamborghini abbia un fidanzato, andiamo a scoprire chi sia il compagno dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, reduce dalla fugace avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Era entrata per farsi conoscere al grande pubblico nella sua prima esperienza televisiva di rilievo, in quanto la fama sino ad ora riguardava la sua famiglia, discendendo dai Lamborghini, senza dimenticare come la sorella Elettra sia diventata molto nota negli ultimi anni.

Proprio il rapporto con Elettra era diventato teso di recente, tanto da non invitarla nel suo matrimonio con Afrojack, ne aveva parlato nei giorni trascorsi dentro la casa, un’esperienza durata però troppo poco per lei.

Le sue parole nei confronti di Marco Bellavia sono state ritenute troppo pesanti, ed anche il suo pentimento è stato tardivo, la decisione di squalificarla è stata inevitabile, salutando così i suoi coinquilini anzitempo.

Cosa era accaduto dentro la casa

Nonostante sia rimasta solamente due settimane nella dimora situata a Cinecittà, Ginevra Lamborghini ha avuto modo di conoscere molto bene Antonino Spinalbese, stringendo un rapporto molto intenso con l’hairstylist.

Quando la bolognese è stata squalificata, la reazione dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez è stata di pieno sconforto. In molti hanno pensato ad una possibile storia tra i due all’interno o anche al di fuori della casa, ma ci ha pensato la diretta interessata a fugare ogni dubbio in merito.

Il suo compagno di vita

A smentire una possibile liaision è stata l’ex gieffina, svelando di essere già impegnata con un altro ragazzo, specificando come con Spinalbese ci sia una profonda amicizia, ed anche l’attuale concorrente del reality ha fatto intendere in una conversazione con Cristina Quaranta, come non potessse nascere una storia tra di loro, anche per non metterla in una brutta posizione.

Rimasto il mistero sul fidanzato, ci ha pensato il profilo Instagram Pipol Gossip a svelare il ragazzo di Ginevra Lamborghini, il suo nome è Edoardo, tra le sue passioni ci sarebbero la vela ed il basket, ma non si conoscono ulteriori dettagli su di lui, ma di certo la coppia sta insieme da qualche tempo.