Melissa Satta di nuovo single: ma perché è finita con Richetti? Finalmente la verità

Da parte di Melissa Satta è arrivato l’annuncio ufficiale, la showgirl sarda lascia il fidanzato Mattia Rivetti, dopo una relazione durata circa due anni la coppia non sta più insieme.

Nelle ultime ore la Satta ha messo la parola fine via social alla sua storia con Rivetti, tornando dunque single a distanza di un paio di anni dall’ultima volta. Una notizia arrivata a sorpresa, in quanto si era parlato di una stabilitò della coppia e di un prossimo futuro con in arrivo dei figli.

In precedenza, la showgirl ha avuto relazioni con personaggi molto famosi, ai tempi in cui era velina stava insieme a Daniele Interrante, reso noto come tronista nel programma Uomini e Donne, rapporto durato fino al 2006, quando la giovane sarda iniziò a frequentarsi con Christian Vieri.

Anche la successiva relazione fu con un calciatore, vale a dire Kevin Prince Boateng, dal rapporto con il centrocampista ghanese ha avuto un figlio di nome Maddox, mentre nel 2016 la coppia si era sposata a Porto Cervo, ma dopo 3 anni arriva la separazione, anche se per pochi mesi i due erano ritornati insieme, l’anno dopo si lasciano in modo definitivo.

Chi è Mattia Rivetti

Meno noto dei suoi precedenti fidanzati, oltre alla fama, l’ormai ex compagno della Satta ha sempre tenuto alla sua riservatezza, non ha un profilo social e della sua vita privata si conosce ben poco, la coppia è inoltre apparsa poche volte nelle varie riviste di gossip.

Per quanto riguarda la sua attività lavorativa, Mattia Rivetti è un giovane imprenditore, nipote d’arte, lavora nel settore della moda ed in passato si è occupato di agenzie pubblicitarie. La sua famiglia gestisce il noto marchio di abbigliamento Sportswear.

Le sue parole

Attraverso il proprio profilo Instragram è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Melissa Satta, attraverso un post immediato in cui ha scritto: “Dopo quasi due anni, la mia relazione è giunta al termine“.

Un messaggio eloquente, dove non sono state specificate le cause della rottura, di certo Melissa Satta e Mattia Rivetti non stanno più insieme, per l’amore della vita la showgirl sarda dovrà ancora aspettare.