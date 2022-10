Uomini e Donne, Gianni Sperti confessa tutto: “Nel programma, lui non mi ispira fiducia”

Ha parlato uno dei volti storici di Uomini e Donne, vale a dire Gianni Sperti, l’opinionista del dating ha dichiarato chi gli ispira fiducia e chi meno tra i protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi.

Dopo una carriera spesa per il ballo, dal 2003 Gianni Sperti è diventato uno degli elementi fissi di Uomini e Donne, laddove svolge il ruolo di opinionista insieme a Tina Cipollari, a sua volta ex tronista della trasmissione televisiva.

In mezzo alla lunga esperienza, ormai quasi ventennale, l’ex ballerino ha colto la sua maturità nel precedente ambito lavorativo in un altro programma della De Filippi, nella fattispecie Amici, nelle edizioni dal 2006 al 2009 del talent, mentre nel 2005 aveva partecipato e vinto nel reality La Talpa.

Le sue opinioni, insieme a quelle di Tina Cipollari, sono ormai una costante ad Uomini e Donne, sia riguardo alla versione classica, quanto quella riservata agli Over. Approfittando della sua conoscenza sui vari protagonisti alla trasmissione, Sperti è stato intervistato per dire la sua su di loro.

Cosa ne pensa di quanto accade

Tale intervista è stata concessa al magazine omonimo della trasmissione, dove ha discusso di chi in questi ultimi mesi si è distinto ed in particolare gli è stato chiesto se con loro uscirebbe per prendersi un aperitivo.

Le sue parole in merito sono state: “Il mio tronista preferito rimane Federico, nonostante il suo passato difficile è riuscito a realizzare i suoi sogni. Sugli over, prenderei volentieri un aperitivo tra le dame con Ida, la trovo molto divertente ed inoltre mi fiderei di lei, mentre tra i cavalieri sceglierei Riccardo per capire cosa gli frulla per la testa. A non ispirarmi fiducia è invece Armando, con lui non ci andrei, così come con Alessandro, in quanto non mi farebbe mai parlare“.

La spiegazione sul suo ruolo

Nella stessa intervista concessa, ha poi risposto circa il suo modo di fare all’interno del programma stesso, ecco la sua risposta: “Ogni volta in cui esprimo opinioni vi è un motivo valido, se sbaglio chiedo scusa, non sono la bocca della verità. Io esprimo il mio pensiero e non sopporto chi usa i sentimenti”.

Queste le parole rilasciate da Gianni Sperti ed il suo pensiero sul programma, chissà se i diretti interessati, in positivo o negativo dalle sue parole, avranno modo di replicare al giudizio dell’opinionista pugliese.