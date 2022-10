Emorroidi: un problema facilmente risolvibile con la dieta giusta, ecco quale

Che cosa è meglio ingerire quando ci colpiscono le emorroidi? Ecco tutti i suggerimenti.

Le emorroidi sono un problema piuttosto comune, possono colpirci durante la gravidanza, il puerperio ma non solo, in situazioni in cui magari c’è qualche altro piccolo problema, oppure in estate quando le alte temperature ci prosciugano, in caso di cattiva alimentazione, sedenterietà, ecc…

Le emorroidi sono dei cuscinetti di tessuto che si trovano nella parte finale del retto, vicino all’ano, sono attaccate alla parte finale del canale anale tramite legami fibrosi. In determinate circostante si possono formare coaguli di sangue al loro interno. Ma cosa fare allora sul piano della dieta?

Emorroidi: ecco tutti i sintomi

Ecco alcuni dei sintomi che possono presentarsi, ce ne possono essere anche solo alcuni, oltre ovviamente all’ingrossamento delle emorroidi:

prurito

bruciore

perdita di muco e sensazione di bagnato

dolore perineale e magari edema

sanguinamento

Bisogna sottolineare che nella stragrande maggioranza dei casi questa situazione si risolve da sola e che obiettivamente non è per niente grave. Ecco cosa ci può aiutare ad avviare la situazione alla normalità lasciandoci alle spalle dolori e disturbi.

Emorroidi: i cibi da tenere assolutamente in considerazione