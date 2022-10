La zucca: regina di Halloween e della dieta, ecco i piatti migliori

La zucca, colorata o arancione non è perfetta solo per Halloween, ma è valida anche per diete e gustose ricette.

La zucca è un ortaggio tipicamente autunnale e viene molto amata da grandi e piccini. Dal momento che è molto versatile può essere utilizzata per tante ricette diverse, dall’antipasto al dolce.

Ma quali sono le migliori per rimanere in linea?

La zucca e i suoi benefici

La grande protagonista di Halloween vanta tanti benefici per la nostra salute. La zucca ha qualità antiossidanti ed è dunque una grande amica del cuore. Inoltre è povera di calorie ma nutriente e presenta anche un effetto diuretico e calmante. Abbonda poi di acqua, ma è povera di zuccheri e così è uno degli alimenti per eccellenza delle diete.

Ha proprietà antinfiammatorie, contiene fosforo e potassio e flavonidi fa la guerra ai radicali liberi e, infine, i suoi semi contengono tanti grassi essenziali. Si usa anche per fare maschere per il viso e la sua polpa diminuisce le infiammazioni cutanee.

Ricette di zucca: le più salutari