Anche in autunno è fondamentale rimanere idratati. Le tisane detox sono un ottimo modo per essere in forma al 100% e magari combattere o prevenire i primi malanni. Ecco quali le migliori.

Le tisane detox sono numerose, ce ne sono infatti di tutti i tipi, in comune hanno l’effetto benefico sul nostro organismo. Dopotutto è sempre il momento di prendersi cura del nostro organismo e anche in autunno continua a essere molto importante bere tanto.

Ma quali sono le tisane più efficaci?

Tisane detox: i benefici

Come accennato anche in autunno è bene continuare a bere 2 litri di acqua quotidianamente. Questo aumenta la nostre difese immunitarie, aiuta a regolare la temperatura del corpo in caso di malanni e promuove la digestione e la depurazione. A tutto questo contribuiscono anche le tisane detox.

Quando si trova la tisana gusta sarebbe bene assumerla tutti i giorni per due settimane. Solitamente si usano uno o due cucchiaini del prodotto per ogni tazza, i tempi di infusione invece cambiano. Qual è la vostra preferita?

Tisane detox: a ciascuno la sua