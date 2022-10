Sport indoor: allenarsi in autunno e inverno non è mai stato così facile e divertente

Gli sport indoor raggiungono il loro picco con l’arrivo delle stagioni più fredde. Ma quali sono i migliori?

Anche con i primi freddi dell’autunno e la tentazione di rimanere sul divano a guardare la televisione con una bella tazza di thè caldo i veri sportivi non rinunciano a muoversi e a tenersi in forma trovando il modo più confortevole per farlo.

Questo però potrebbe essere il momento giusto per scoprire nuovi sport o avere la curiosità di provarne di nuovi. Oltretutto alcuni preferiscono restare al coperto per ovvi motivi. Ma quali sono le attività sportive consigliate?

Gli sport indoor: cosa sono

Innanzitutto bisogna chiarire che gli sport indoor sono tutti quelli che prevedono un impianto chiuso o coperto. Ce ne sono alcuni che, ovviamente, possono svolgersi anche all’aperto e altri ancora che pur avendo due possibilità si mettono in pratica prevalentemente al chiuso.

Il vantaggio principale è quello del meteo, non si è dipendenti dalle condizioni atmosferiche, non si rischia la polmonite per una partitella a calcetto o un colpo di calore in estate. Inoltre per chi pratica attività con qualche rischio in più all’esterno c’è una maggior sicurezza.

Sport al coperto: tutta la scelta possibile