Acquagym che felicità: divertirsi e allenarsi senza fatica

L’acquagym è uno sport divertente, rilassante e dagli enormi benefici. Ma quali esattamente?

L’acquagym è lo sport ideale per l’arrivo dell’autunno. Ci permette di stare a contatto con l’acqua, di muoverci liberamente e ha influenze positive sulla nostra salute. Inoltre possiamo praticarlo insieme alle amiche o anche da sole, cogliendo l’occasione per fare nuove amicizie.

Bisogna dire subito che grazie al suo ambiente favorisce il mantenimento di una postura corretta e aumenta l’attività del lavoro dei muscoli. Ma quali sono i suoi vantaggi nello specifico? Ecco un elenco.

L’acquagym: che cos’è

Con l‘acquagym si eseguono esercizi che si farebbero anche in palestra per esempio con palette, tubi di gomma, pesi per braccia e gambe, cerchi, ecc… Le lezioni si svolgono in gruppo, in un punto della piscina o in quella per bambini dove l’acqua è più bassa, infatti dovrebbe arrivare tra l’ombelico e il torace.

Ai partecipanti non è richiesto di saper nuotare, però è bene sentirsi a proprio agio in acqua per usufruire al meglio degli esercizi che sono guidati da un insegnante che è in acqua con le persone e mostra cosa si deve fare e correggere eventuali errori. Infine, la temperatura dell’acqua dovrebbe essere di 27 gradi, cioè abbastanza piacevole, ma non troppo calda da farci sudare mentre ci alleniamo. Non è da dimenticare, in ultimo, che per godere di tutti i benefici bisognerebbe svolgere l’attività per 30 minuti due o tre volte la settimana.